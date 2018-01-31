В российских судах приговоры выносят бандеровцы?

Ростов-на-Дону, , 10:10 — REGNUM Приговоры, которые были вынесены в Исакогорском районном суде Архангельска, стоит пересмотреть после решения оштрафовать местного жителя за якобы нарушение по ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Ростовской-на-Дону городской думы («Справедливая Россия») Анатолий Котляров, комментируя неоднозначное решение архангельского суда оштрафовать местного жителя за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» снимка с Парада Победы на Красной площади 1945 года, на котором советские солдаты держат поверженные нацистские знамёна.

«Возможно, у судьи есть личные счеты с властью. Также вероятно, что она из семьи бандеровца. Это с одной стороны. С другой стороны, за подобную пристрастную формалистику её нужно гнать в три шеи. А ещё стоит пересмотреть все приговоры, которые она выносила, так как с таким подходом к закону у нас всю страну, включая и судью, необходимо срочно посадить», — считает народный избранник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние два года это не единственный подобный случай. Так, за нарушение той же статьи Кодекса административных правонарушений были оштрафованы жители Краснодара, Северодвинска, Дзержинска. По мнению общественного и политического деятеля из Крыма Александра Батова, «российские суды, используя идиотскую мотивировку «демонстрации нацистской символики», преследуют граждан за антифашистскую пропаганду. В том числе используют эту дубинку против гражданских активистов. Это действительно кажется диким и омерзительным».

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По мнению воронежских историков, необходимо провести четкую линию между действительной пропагандой нацизма и публикациями, несущими абсолютно обратный смысл. Штрафовать за публикацию исторических снимков, которые отражают не пропаганду нацизма, а пропаганду Победы, по их мнению, просто абсурдно.

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Напомним, в 2015 году Роскомнадзор заявлял, что «демонстрация нацистской символики без целей пропаганды не должна трактоваться как нарушение закона о противодействии экстремизму». А в 2017-м принципиальную позицию по делам о демонстрировании свастики высказал Верховный суд России, признавший незаконным отзыв прокатного удостоверения на фильм «Зов Космической эволюции». Хотя Министерство культуры руководствовалось именно фактом демонстрации нацистской символики в фильме.

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