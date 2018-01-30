Молдавия: Додон готов к «широкой коалиции». С кем?

Кишинёв, , 23:23 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон считает наиболее вероятным вариантом развития событий после парламентских выборов 2018 года создание социалистами в парламенте коалиции с «независимыми депутатами». Об этом Додон заявил в интервью телеканалу RTVI.

По словам Додона, есть два сценария: либо социалисты сами получают большинство, либо они будут вынуждены вступить с кем-то в «широкую коалицию».

«Не геополитическую, как это было до сих пор, не против России», — уточнил Додон.

На реплику журналистки о том, что, получается, социалисты могут создать коалицию с Демпартией, президент сказал: «Не обязательно. Я не вижу пока что таких сценариев. Но с учетом смешанной избирательной системы может быть много независимых депутатов, которые согласятся вместе с социалистами сделать парламентское большинство. Я думаю, что этот сценарий — вероятнее всего».

На вопрос о сговоре с председателем Демпартии Молдавии Владимиром Плахотнюком с целью сохранения статус-кво после выборов Додон ответил вопросом: «А нам это зачем?». Он уверяет, что администрация президента Молдавии — единственный институт власти в Молдавии, который не контролирует Плахотнюк.

«Следующие парламентские выборы расставят все точки над «i». Дайте нам парламентское большинство, и мы все сделаем», — добавил он.

Ситуацию в Молдавии он охарактеризовал как «бандитскую узурпацию власти», однако призывы к протестам против такого положения дел назвал «провокациями».

"Выводить людей? Идти на революцию? Идти на дестабилизацию ситуацию в Молдове с учетом, что у нас выборы через несколько месяцев, и на них пропрезидентская Партия социалистов имеет шансы получить 50% — смысла нету. Я думаю, что вывод людей и дестабилизация играли бы на моих оппонентов», — заявил Додон.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутат-социалист Владимир Цуркан заявил, что Партия социалистов Молдавии не исключает вероятность создания «промолдавской» коалиции с Демократической партией после парламентских выборов 2018 года. В ПСРМ рассчитывают, что лидер демократов Владимир Плахотнюк уйдет из политики. В Демпартии возможность ухода Плахотнюка отвергли, но заявили, что коалиция с социалистами возможна.

Ранее социалисты Игоря Додона и демократы Владимира Плахотнюка совместно проголосовали за переход к смешанной системе выборов, которая поможет Плахотнюку и его партии остаться у власти после выборов 2018 года. Главной моделью сохранения Плахотнюка у власти при новой системе выборов является ставка на проведение в парламент подконтрольных Демпартии и Плахотнюку кандидатов под видом «независимых».

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