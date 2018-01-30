Первой жертвой антироссийской истерии станет президент США – политолог

Москва, , 21:11 — REGNUM Если прежние санкции США оплачивали из европейского кармана, то теперь им это придется делать за свой счёт, считает политолог Дмитрий Евстафьев. Об этом он заявил 30 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя отношение американской элиты к экономическому давлению на РФ.

«В США есть двухпартийный консенсус о необходимости давить на Россию, — отметил он. — Через него не сможет перепрыгнуть никто. Но если дать антироссийской истерии дальше развиваться, то первой жертвой будет нынешний американский президент, а не российские политики. Дональд Трамп из предыдущего цикла антироссийской истерии вышел с большим трудом и большими репутационными потерями. А из этой волны санкций неизвестно, что выплывает. Серьёзные люди в американской элите, видимо, не могут гарантированно сказать, какими будут экономические последствия санкций. Они не уверены, что в условиях сложного состояния американской и мировой экономики вся система не поплывет при выдёргивании из неё серьёзных блоков. Санкции против РФ американцы оплачивают из европейского кармана, а сейчас им придётся их оплачивать из своего».

Кроме того, он предположил, что своими действиями США стараются сконструировать в России до или после президентских выборов в марте 2018 года некую олигархическую фронду и теперь «продолжат бить», почувствовав слабость в представителях российской экономической элиты. Также он отметил, что Россия втягивается в процесс ужесточения санкций и надо готовиться к худшему.

Напомним, что похожее мнение 29 января высказал профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков, предположивший, что авторы «кремлёвского доклада» хотят испортить жизнь российской элите и спровоцировать её на государственный переворот.

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Между тем в Госдуме РФ считают, что «кремлёвский доклад» только навредит системе мировой безопасности, так как в список, представленный минфином США американскому конгрессу, включены главы российских спецслужб и силовых ведомств. Речь идёт о директоре ФСБ Александре Бортникове, секретаре Совета безопасности России Николае Патрушеве, главе СВР Сергее Нарышкине, заместителе секретаря Совета безопасности России Рашиде Нургалиеве, главе ФСО Дмитрии Кочневе, министре внутренних дел Владимире Колокольцеве, руководителе Следственного комитета Александре Бастрыкине и генпрокуроре Юрии Чайке.

По мнению депутата ГД РФ Василия Пискарёва, «если США ставят своей целью ограничить сотрудничество глав наших силовых ведомств за рубежом, то они сами закладывают «бомбу» под саму систему безопасности в мире».