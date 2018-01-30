Авигдор Эскин, , 20:32 — REGNUM

Когда американские вожди и воеводы встречаются с саудовскими содругами, мы слышим о неразрывных узах дружбы и важнейшей роли Риада в борьбе с исламским терроризмом. Стоит особо изучить манеру поведения всех западных лидеров при посещении Саудовской Аравии. Степень подобострастия превышает всё мыслимое и вообразимое. Циники могут перефразировать известный анекдот про блондинку с престарелым миллиардером и заметить в этой связи: «Как же надо любить нефть, чтобы вот так…»

Кто только не писал о том, как все мировые фигуры забывают о правах человека, равноправии женщин и прочих либеральных забавах, когда встречаются с саудитами. Трудно не разделить скептицизма израильтян, когда их осуждают за недостаточное соблюдение прав человека и за попрание женского равноправия те самые учреждения ООН, в которых немыслимо критическое упоминание Саудовской Аравии.

Казалось бы, израильтяне располагают сегодня военным и научным потенциалом, которые весомее всей саудовской нефти, но у них покамест не получается.

Израильтянам пока не пришлось пройти испытание соблазном саудовских чар. Деловое общение с главами силовых саудовских ведомств — это не сияние золота и драгоценных камней в королевском дворце. Саудиты умеют внушить любому гостю, что их богатство не знает пределов. Американцы и англичане приходят к ним в Риад на поклон, потворствуя самым низменным инстинктам деспотов. Чувство вседозволенности — вот чем объясняется реальная политика Саудовской Аравии.

Россия может засвидетельствовать, что именно из казны королевства шли средства не только моджахедам в Афганистане, но и террористам в Чечне и Боснии, не говоря уже о Сирии. Нет причины не верить тем западным коллегам, которые рассказывают нам о конкретных примерах эффективного сотрудничества с Саудовской Аравией в борьбе с международным терроризмом. Но нет также причины не верить свидетельствам на самом высшем уровне о том, что эти же саудиты занимаются системным поощрением джихадизма.

Вот небольшая выдержка из письма Хилари Клинтон ее соратнику Джону Подесте от 2014 года:

«Мы должны прибегнуть к нашим дипломатическим и разведывательным инструментам, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые предоставляют подпольно финансовые и материально-технические услуги ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочим радикальным суннитским группировкам в регионе».

То есть госсекретарь Клинтон откровенно сетовала на прямую поддержку саудитами того самого Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Приблизительно в то же время тогдашний вице-президент США Байден в ходе выступления в Гарварде сказал прямо-прямехонько, что главная проблема для США — это, собственно, союзники США. Он прямо сказал, что Саудовская Аравия, Турция и Катар оказали поддержку сотнями миллионов долларов самым радикальным террористическим группировкам в Сирии.

Точнее и не скажешь. Во-первых, перед нами парадокс американской политики в самой проявленной форме. Во-вторых, перед нами лишнее подтверждение смехотворности гипотезы о том, что американцы создавали или поддерживали ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Теперь нас не удивит, что даже при Дональде Трампе саудиты продолжают пользоваться статусом привилегированных. После визита президента США в Риад в этом году говорили о сделке по вооружению на сто десять миллиардов долларов. Правда, ни одно ведомство в Вашингтоне покамест не получило никаких указаний по продвижению гигантской сделки. За последние два года саудовская казна истощилась на треть. Если Трамп понимал всё это загодя и спланировал царственный визит в Риад, чтобы задобрить союзников-деспотов «уважением» и помпезностью и бормотать себе под нос при этом «когда же черт возьмёт тебя», то мы имеем дело с умнейшим тактиком и выдающимся актёром.

Саудиты таки вошли в пору самого глубинного кризиса власти на нашей памяти. Престарелый король в исчерпии сил, молодой и решительный принц Мохаммед бин Салман, которого американцы уже называют «Эм Би Эс», руководит процессом заключения в тюрьму и вызволения оттуда всех возможных соперников. И в то же время Мохаммед бин Салман даёт интервью ведущему американскому журналисту Томасу Фридману, в котором он предстает эдаким молодым реформатором. И Фридман верит ему, отзывается о своём собеседнике с восторгом уже после возвращения в США. Годы в ЦРУ не прибавили этому человеку понимания. Сорок лет Фридман работает на Ближнем Востоке и остаётся непоколебимым в полном непонимании происходящего.

А вот его соратник по ЦРУ Брюс Ридель отметил недавно, что после всех американских манифестаций благожелательности по отношению к саудитам власти Бельгии не в состоянии убедить Риад в их праве взять под контроль крупнейшую мечеть в городе, ставшую рассадником терроризма. Она построена на саудовские деньги, и спонсоры не готовы идти навстречу бельгийцам. А в Брюсселе боятся перечить саудитам, чтобы как бы чего не вышло…

Около двух тысяч мечетей в Европе прямо поддерживаются Риадом, и все они являются рассадниками ваххабизма. Власти Саудовской Аравии готовы сегодня сотрудничать с американцами против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Аль-Каеды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с филиалами и против ХАМАСа. При этом они продолжают подпитывать идеологию ненависти, ортодоксально и беззаветно.

Очень хорошо сформулировал дилемму Вашингтона бывший заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл. Он указал на то, что в конфликте между Саудовской Аравией и Ираном в Сирии и не только следует безоговорочно поддержать саудитов. Однако в самой Сирии при выборе между светским Асадом и воюющими против него джихадистами предпочтение следует отдать безоговорочно Асаду. «Вот почему всё так сложно», — подытожил Морелл.

Вот почему Израиль так осторожен с саудовскими союзниками против Ирана, верными спонсорами всех традиционных врагов Израиля. Если разобраться, то саудиты займут второе после Ирана место по финансированию терроризмов…