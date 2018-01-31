Сможет ли Порошенко стать ещё большим противником русских?

Киев, , 06:07 — REGNUM Вновь поднятая Петром Порошенко тема глобальной «военной угрозы со стороны России» воспринимается его западными партнерами уже с долей безучастия. То самое время, когда нужно срочно что-то придумывать, чтобы оставаться в милости, настало, а новых схем украинскому президенту разработать не удается, и он продолжается топтать старую русофобскую тропку. С чем связаны сказанные в Давосе слова Порошенко о необходимости создания новых антироссийских коалиций, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Антироссийская военная коалиция уже существует, и Порошенко о ней прекрасно знает: это НАТО, в которое его категорически не принимают по причине тотального вранья и воровства. Не углубляясь в детали майданного жульничества, американские генералы своими глазами видят, что РОссия все делает для возвращения Донбасса в состав Украины, а Украина все делает, чтобы этого не произошло. Для Киева не стоит выбор, что лучше — финансово прибыльная война или миллионы нелояльных граждан, способных изменить электоральную картину. Но такая позиция с коалициями несовместима, тем более что уже месяц, как имидж Порошенко в глазах западного истеблишмента сильно пошатнулся. Политики и политологи вдруг начали осознавать неэффективность и коррумпированность официального Киева, прямо говорить о постоянном расхищении на Украине бюджетных и кредитных денег…

В таких условиях не приходится говорить не только о серьезных коалициях, но и о втором сроке. Уверенный, что и теперь всех обхитрит, Порошенко отказывается принимать реальность, а реальность такова, что его лояльности — грош цена, ибо к этому нередкому товару необходимо прибавлять что-то еще. Но зато он отлично понимает, что потеря власти для него будет означать и потерю бизнеса, и потерю свободы.

Насколько сильной картой в этом раскладе остается «российская угроза», читайте в статье: Петя и волк: зачем Порошенко заговорил об «антироссийской коалиции»

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