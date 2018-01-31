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Выгоден ли России интерес Китая к Арктике?

Политика

Китай закрепляет свои арктические притязания на бумаге – Госсовет Китайской Народной Республики 26 января опубликовал первую в своей истории Белую книгу о государственной политике в Арктике. Страна М драйвер глобальной экономики не хочет упускать из вида перспективный регион

Выгоден ли России интерес Китая к Арктике?
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Китайский ледокол «Снежный дракон»

Пекин, 31 января 2018, 04:12 — REGNUM  Китай продолжает проявлять активный интерес к Арктическому региону, представляющему для него, прежде всего, экономическую ценность. Нехватка собственных минеральных ресурсов создает для Китая необходимость закупать энергоносители, и по сравнению с Ближним Востоком Арктика является более надежным источником. О китайских позициях в Арктике пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Китай уже инвестировал в горнодобывающую отрасль Гренландии, внимателен к Финляндии (нынешнему председателю Арктического совета) и имеет особый интерес к России. С Москвой, по мнению профессора кафедры мировой экономики МГИМО (У) МИД России Вячеслава Карлусова, у Китая в данном регионе есть совпадение интересов, что может быть полезным для России:

«Китай видит главную выгоду в Севморпути, при использовании которого стоимость перевозки их товаров в Европу может снизиться в два с половиной — три раза. В свою очередь, китайцы могут стать помощниками в развитии внутренней транспортной инфраструктуры России», — говорит эксперт.

При этом эксперты напоминают, что потеря азиатскими партнерами выгоды станет пусковым механизмом для ослабления духа взаимовыгодного сотрудничества. А глобальные решения по разделу континентального шельфа арктических морей могут стать тому причиной, полагает Валерий Журавель, ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы ФГБУН Институт Европы РАН.

В изучение ресурсного потенциала Севера Китай вкладывает немалые суммы. Не является ли наука прикрытием для чего-то другого, читайте в статье: Китай в Арктике: не надо ждать благотворительности

Читайте также другие статьи Анны Гороховой в проекте «Борьба за Арктику».

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