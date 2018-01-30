Закон о нацистской символике — дубинка против гражданских активистов

Симферополь, , 18:09 — REGNUM Используя мотивировку «демонстрация нацистской символики», российские суды зачастую преследуют граждан за антифашистскую пропаганду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил общественный и политический деятель Александр Батов, комментируя неоднозначное решение архангельского суда оштрафовать местного жителя за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» снимка с парада Победы на Красной площади 1945 года, на котором советские солдаты держат поверженные нацистские знамёна.

Собеседник агентства напомнил, случай в Архангельске — далеко не первый: два года назад жительницу Краснодара также по решению суда оштрафовали за репост советских антифашистских карикатур. Примерно в тот же период в Северодвинске за антифашистские плакаты был оштрафован оппозиционный активист. А в декабре прошлого года в Дзержинске был арестован на четверо суток гражданский активист, протестовавший против повышения тарифов на общественный транспорт — тоже за антифашистский плакат.

«Ещё один пример, на сей раз из политической жизни. В 2012 году партии «Рот-Фронт» было в очередной раз отказано в регистрации из-за антифашистской символики. Наш символ — кулак со звездой, известнейший символ немецких антифашистов времён Тельмана. Осенью 2012 года чиновники оформили отказ в регистрации, заявив, что этот антифашистский символ «символизирует военную составляющую советской государственности и, одновременно, борьбу против существующего государственного строя, что может трактоваться как символ экстремизма», — дословно процитировал решение властей Батов.

Он также напомнил о том, что ещё в 2010 году в России был признан экстремистским лозунг «Долой самодержавие!», зато в лозунге: «Православие или смерть» чиновники не усмотрели никаких противоречий. И из этих примеров ясно, что мы имеем дело не со случайностью, а с системой.

«Российские суды, используя идиотскую мотивировку «демонстрации нацистской символики», преследуют граждан за антифашистскую пропаганду. В том числе используют эту дубинку против гражданских активистов. Это действительно кажется диким и омерзительным. Но давайте вспомним, кто и где не так давно торжественно открывал памятную доску Маннергейму — союзнику Гитлера и активному пособнику смертельной блокады Ленинграда. В каком государстве до сих пор установлены и охраняются памятники атаману Краснову — белогвардейцу, воевавшему во Второй Мировой войне на стороне Гитлера против нашего народа? В каком государстве массово снимаются грязные фильмы, повторяющие пропаганду доктора Геббельса?» — подчеркнул общественник.

По его мнению, проблема в том, что в обществе нет и не может быть никакого примирения и согласия между «красными» и «белыми».

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Напомним, в 2015 году Роскомнадзор заявлял, что «демонстрация нацистской символики без целей пропаганды не должна трактоваться как нарушение закона о противодействии экстремизму».

В 2017 году принципиальную позицию по делам о демонстрировании свастики высказал и Верховный суд РФ. Так, в декабре ВС РФ признал незаконным отзыв прокатного удостоверения на фильм «Зов Космической эволюции». Минкульт руководствовался именно демонстрацией нацистской символики в фильме.

«В настоящем деле министерство обосновало свою позицию фактом демонстрации нацистской атрибутики в фильме. Сведений о наличии в деле доказательств, непосредственно свидетельствующих, что фильм имеет экстремистскую направленность, создает положительный образ нацизма или иным образом способствует его пропаганде и распространению, не имеется», — говорится в документах Верховного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Исакогорский районный суд Архангельска принял решение оштрафовать местного жителя, который разместил на своей странице в социальной сети известную фотографию с парада Победы 1954 года, — по ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Суд счел, что публикация этой фотографии «может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны».

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В июле 2017 года архангельского краеведа Владимира Станулевича, известного своими выступлениями против национальной нетерпимости и возрождения нацизма, местный суд также оштрафовал на тысячу рублей за снимок, опубликованный на странице в соцсети. На нём изображен парад 1 ноября 1941 года в оккупированном немцами городе Станислав (Ивано-Франковск).

Помимо этого, в 2015 году жительницу Смоленска оштрафовали на тысячу рублей за публикацию архивного снимка, сделанного во дворе её дома во время оккупации Смоленска немецко-фашистскими войсками. В том же году жительницу Краснодара за публикацию в соцсети исторических фото и советских карикатур 1940-х годов, на которых высмеивается фашизм, оштрафовали на 1,5 тысячи рублей.