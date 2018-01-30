Путин: Перед Россией стоит сверхзадача

Москва, , 18:07 — REGNUM Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами рассказал о сверхзадаче, которая в современных условиях стоит перед Россией, сообщает 30 января агентство RT.

По мнению российского президента, надо четко понять состояние нашего государства, экономики, общественно-политической формации и соотнести их с тенденциями современного мира.

«Мы должны понять, в каком состоянии находятся наши государство, экономика, политическая, социальная сферы. Мы должны понять, какое место мы в этой связи занимаем в сегодняшнем мире», — сказал Владимир Путин.

Затем необходимо обеспечить рывок в развитии России по всем перечисленным направлениям, который обеспечит динамику движения вперед даже в случае каких-либо сбоев.

«Сверхзадача в чём заключается? Мы должны обеспечить такой рывок в развитии страны по всем перечисленным мной направлениям, придать такую динамику, чтобы после того, как эти шесть лет будущие пройдут, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, чтобы Россия всё равно шла вперёд», — добавил глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить рост доходов и зарплат граждан России.

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