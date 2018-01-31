«Подтасовка не пройдет». Запад требует от Порошенко изменить состав ЦИК

Киев, , 12:24 — REGNUM Запад призвал администрацию президента Украины Петра Порошенко сбалансировать состав Центральной избирательной комиссии Украины, включив в её состав представителей оппозиционных политсил.

В частности, 30 января посол Великобритании на Украине Джудит Гоф сообщила о важности обновления состава ЦИК Украины в кратчайшие сроки.

«Необходимо как можно скорее обновить состав Центральной избирательной комиссии Украины и обеспечить соответствующий политический баланс. Это важно для доверия к избирательным процессам в Украине», — написала Гоф в своем микроблоге Twitter.

В свою очередь 30 января депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко заявил, что и ПАСЕ требует от Украины сбалансировать новый состав ЦИК, обеспечив пропорциональное представительство всех политических сил Рады.

«ПАСЕ четко отреагировала на позорную ситуацию, которая сложилась в Украине с формированием нового состава ЦИК. В резолюции Ассамблеи №2203 (от 25.01.2018, п.6.9) от Украины требуют сбалансированного состава Комиссии, в соответствии с рекомендациями Совета Европы, с пропорциональным представительством всех парламентских политических сил», — сказал Власенко в эфире телеканала NewsOne.

Он считает, что ПАСЕ жестко отреагировала на ситуацию, узнав, что президент Петр Порошенко внес в новый состав ЦИК кандидатуры таким образом, чтобы обеспечить 11 голосов под своим контролем.

«Это свидетельствует о том, что ПАСЕ не допустит таких перекосов и не даст Порошенко узурпировать ЦИК с целью фальсификации выборов… Порошенко незаконно приватизировал «Рошен», стал президентом и приватизировал Верховную раду, потом приватизировал суды. Для меня ситуация с представлением на членов ЦИК — это четкий очередной сигнал. И в ПАСЕ об этом также говорят», — сказал Власенко.

Кроме того, 30 января фракция «Оппозиционный блок» обратилась к президенту Украины с требованием назначить в ЦИК двух представителей от оппозиции.

«Нынешний подход к формированию состава ЦИК мы считаем антидемократическим и нарушающим права оппозиции. Две провластные фракции — БПП и «Народный фронт» — просто поделили между собой должности. Другим парламентским фракциям в праве на представительство в ЦИК фактически было отказано. Считаем, что таким образом власть пытается установить политическую монополию на контроль над избирательным процессом. В таких условиях обеспечить демократичность, честность и соревновательность грядущих выборов будет невозможно», — сказал депутат от «Оппоблока» Михаил Папиев, слова которого приводит пресс-служба фракции.

По его словам, в истории независимой Украины еще не было прецедента, когда оппозицию лишали права делегировать своих представителей в ЦИК.

«В формировании персонального состава ЦИК всегда принимали участие все фракции пропорционально. Наша фракция — это главная реальная оппозиция власти в парламенте. Во фракцию входит 43 народных депутата. Мы подавали шесть кандидатур. Президент не учёл ни одной… Мы обращаемся к президенту с политическим требованием… назначить в ЦИК двух представителей от «Оппоблока», — добавил Папиев.

«Порошенко подал в Раду список новых членов ЦИК, где нет ни одного представителя оппозиции. Давайте сразу транзитный сервер у президента в Козине ставьте — под фреской с апостолом Порошенко», — иронизирует директор Центра инновационного консалтинга Дмитрий Корнейчук в Фейсбуке.

Напомним, в Козине расположено имение Порошенко, где на одной из стен в библейском стиле нарисована фреска с изображением президентской семьи.

Как сообщалось, 23 января президент Украины внес в Раду представление о назначении новых членов ЦИК. В нем не было представителя от «Батькивщины». Ранее, 24 января, депутат, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к президенту Порошенко с требованием включить кандидата от «Батькивщины» Андрея Евстигнеева в представление на новый состав ЦИК.

У 12 из 15 членов ЦИК Украины срок полномочий истек еще 1 июня 2014 года, еще у одного члена ЦИК — в феврале 2017 года. Однако все они продолжают выполнять свои обязанности