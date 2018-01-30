Тарас Перебыйнис, , 20:33 — REGNUM

На Украине националисты из партии «Национальный корпус» представили собственную общественную организацию «Национальные дружины», которая обещает «навести в стране порядок».

«Азов», как и партию «Национальный корпус», традиционно связывают с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Так, накануне в Киеве и Харькове члены организации уже дали присягу и прошли маршамипо городским улицам, чем вызвали тревогу у гражданского населения.

28 января в украинской столице около 600 человек «Национальной дружины» прошлись маршем, который завершился освящением знамен печаткой киевского князя Святослава Храброго и коллективной присягой. Примечательно, что церемонию прикладывания печати к знаменам проводил командир спецполка «Азов» ВСУ Андрей Билецкий.

«Дружинники приняли на себя почетную, но нелегкую ношу», — сказал Билецкий.

Мероприятие вызвало у киевлян волну вопросов: кто эти молодые люди и чем они будут заниматься? Самая распространенная ассоциация — серо-черные ряды «Национальных дружин» напоминают о гитлерюгенде (национал-социалистическое молодёжное движение, созданное в Германии в 1926 году).

«Шествие «Национальной дружины» в Киеве явно недооценено. А это этапный момент — создание первого по-настоящему структурированного отряда штурмовиков типа СА. Все, что было до этого — цветочки. Правосеки (организация, деятельность которой запрещена в РФ) иже с ними были заточены на несистемные радикальные выходки, батальоны — на войну. Национальные же дружины смогут системно заниматься репрессиями и кошмареньем мирного населения», — пишет пользователь Григорий Кондратьев.

Представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга в своем Facebook пишет, что официально обращается к депутатам и тем представителям власти, «кому кажется, что они управляют «отрядами Рема».

«ОТМЕНИТЕ СРОЧНО этот идиотский закон… иначе завтра вынесут ВАС вперед ногами первыми… ну, а нас тоже… Нет никаких «помощников» — ЕСТЬ КРИМИНАЛ под крышей силовиков! И морали у них нет… ибо у них нет будущего», — эмоционально отмечает он.

В организации же пояснили, что таким образом (маршами) «Национальные дружины» отметили уже год своего существования. На официальном сайте дружин утверждается, что в состав организации вошли бывшие участники боевых действий, патриотически настроенная молодежь и небезразличные граждане. Возглавил организацию один из лидеров «Азова» Игорь Михайленко.

Сегодня, 30 января, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пояснил, что «Национальные дружины» могут существовать как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.

«В государстве Украина есть только одна монополия на применение силы — государственная Национальная гвардия, Национальная полиция, Вооруженные Силы Украины. Все остальные парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не являются законными. Общественные движения могут быть какими угодно, но только не выходить за рамки закона», — сказал Аваков, передает пресс-служба МВД.

По его словам, на улицах украинских городов не должно быть никаких милитаристских движений.

«Я, как министр не позволю, чтобы были параллельные структуры, которые пытаются на улицах вести себя как альтернативные милитаристские формирования», — пообещал Аваков.

Депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев считает, что украинские радикалы представляют довольно серьезную угрозу.

«Нацизм в Германии поднимал голову под заинтересованные взгляды горожан на форму и странные углы символики национал-социалистов. Никто не верил, что эти ряженые способны перевернуть мир вверх дном на страшные 6 лет. …поймем ли относительно собственных, серых, которые всемирной угрозы не представляют, а вот локальную — вполне?» — задается вопросом Арьев.

Глава социалистической партии Украины, экс-советник главы МВД Илья Кива связывает создание «Национальных дружин» с ухудшением криминогенной обстановки, в частности с недавними расстрелами гражданских и взрывами гранат возле аптек.

«Это потребность общества к самозащите. Сегодня «правые» выстраивают позицию. Я как «левый» не могу говорить, что это плохо. Если с наведением порядка государство не справляется, у общества появляется потребность в помощи самому себе. Это процесс самосохранения. Само государство подталкивает людей на такое формирование. Есть правая идея, она достаточно серьезная в нашей стране. Конечно же, порядок привлекает молодежь… Сегодня задача «левых» — не отставать… Главная цель — навести порядок в нашей стране. Порядок был и начинается с улиц. Мы должны быть уверены, что наши женщины и дети находятся на улицах в безопасности. За это мы отдаем жизни на востоке, чтобы тут было чистое небо. Нужно убрать ситуацию с расстрелами (мирных жителей) и взрывами гранат под аптеками», — призвал Кива 30 января в эфире «112 Украина».

При этом советник министра внутренних дел Иван Варченко отметил, что деятельность организации должна координироваться с Нацполицией и Нацгвардией Украины.

«Члены этих организаций имеют право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции или Национальной гвардии. То, что сейчас появляются организации, которые хотят включиться в этот процесс, это абсолютно законно, они имеют право, но вместе с представителями Национальной полиции соответственно к тому, что они договариваются как, каким образом и где именно они будут осуществлять такое, например, патрулирование на улицах, или чередование», — сказал Варченко.

В свою очередь, главред издания «Таймер» Юрий Ткачев считает, что «Национальные дружины» — организация, которая создана под выборы, которые пройдут на Украине в 2019 году.

«Друзья мои, не переоценивайте эту тему с «Национальными дружинами». Всё это — не более чем шоу для очень узкого круга зрителей. Это не значит, конечно, что, это шоу не будет иметь некоего продолжения. Банальный сценарий: некие политсилы выигрывают выборы. На улицу выходят пресловутые «Народные дружины» и объявляют что «не допустят реванша реакционных сил», возможно, даже устраивают небольшой погром. Порошенко и компания образцово-показательно закатывают их в асфальт — максимально жёстко, на камеры», — пишет Ткачев в Фейсбуке.

Он призвал украинцев закупать огнестрельное оружие.

«Ну, а дальше «гарант конституции» заявляет, что в таких условиях попросту не может оставить «свой народ» и для защиты демократии отменяет результаты выборов и будет править и дальше ещё N лет. И это — лишь один из возможных сценариев. Что делать в этой ситуации? Я уже писал: начните с покупки ружья», — добавил Ткачев.

Ранее журналист Артем Фурманюк писал со ссылкой на источники в службе безопасности Украины, что сейчас руководитель «Национальных дружин» Михайленко, а тогда член полка «Азов», фигурировал в деле об ограблении инкассаторов «Ощадбанка» в Запорожской области в 2016 году. Официально в СБУ информацию о причастности именно Михайленко к делу ни тогда, ни позже не подтвердили.