Кадыров: Россия — не Суэцкий канал, чтоб закрывать ее по команде США

Грозный, , 14:24 — REGNUM Доклад минфина США, который содержит списки российских политических деятелей и бизнесменов, в отношении которых могут быть применены санкции, — есть не что иное, как попытка открытого вмешательства в дела России. Об этом свидетельствует то, что он опубликован накануне президентских выборов. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Я лично ни на минуту не сомневаюсь в том, что Вашингтон перешёл в стадию открытого вмешательства во внутриполитические процессы в России. Я имею в виду предстоящие выборы президента России», — написал Кадыров сегодня, 30 января, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иронизируя над появлением «кремлевского списка» США, глава Чечни отмечает:

«Перефразируя одно высказывание чеченского писателя, могу снова повторить, что «Россия — не Суэцкий канал и госдеп — не Голда Мэир, чтобы он по своему усмотрению открывал и закрывал её».

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То, что в так называемый кремлевский список включили практически всё руководство страны, — «наглость, не имеющая никаких границ», отметил чеченский лидер. По его словам, власти США фактически реализуют свой давно разработанный план на «ослабление и превращение России в третьеразрядное государство».

Однако этому плану Кадыров предрекает бесперспективное будущее и приводит свой план обратного эффекта в случае, если санкции начнет применять в отношении запада Россия.

«Ваши санкции и списки для нас ничего не значат! Эффект будет, если Россия объявит вам санкции и прекратит любое сотрудничество, экономические, деловые, военные, дипломатические связи! Вы этого хотите?» — задает вопрос Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США представило конгрессу страны так называемый кремлёвский доклад. В него включены 210 граждан России, в том числе премьер-министр России Дмитрий Медведев, вице-премьеры Игорь Шувалов, Ольга Голодец, Аркадий Дворкович, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Дмитрий Рогозин и Александр Хлопонин.

Доклад был подписан президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года. Он составлен на основании закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Всего в «кремлевском списке» 96 крупных бизнесменов и 114 чиновников и руководителей госкомпаний.

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Ранее, комментируя появление «кремлевского списка», Рамзан Кадыров заявил, что «в современном мире нельзя совершать такие глупые шаги». Он также предрек властям США скорое отрезвление, эффект от которого будет такой, что и «не снился».