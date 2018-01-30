«Кремлёвский доклад» больше напугал Украину, чем Россию

Киев, , 14:01 — REGNUM На Украине с опасением восприняли расширение санкций США в отношении России и российского военно-промышленного комплекса. В частности, некоторые эксперты считают, что «санкции сплотят население РФ и приведут к обострению военной обстановки на Украине».

В частности, политический эксперт Дмитрий Васильев отметил, что «США абсолютно не думают об Украине».

«В данном случае Украина выступает просто инструментом. Так получилось, что у Украины есть проблема с Крымом и в Украине есть проблема с Донбассом. США просто использует эти проблемы, чтобы решить свои геополитические задачи. Россия через Украину нарушила мировой порядок, и она претендует на то, чтобы его поменять. Это большая опасность для мира и большая опасность для США… США играют войну за себя, против России», — заявил Васильев 30 января в эфире «112 Украина».

Бывший украинский дипломат, экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Роман Безсмертный прогнозирует эскалацию конфликта в Донбассе.

«Россия и США поднимаются ещё на одну ступень диалога, в кавычках… В классической российской формуле — чем больше будут давить, тем больше будет консолидации. Модель фрагментации во время такого давления не касается России. Об этом предупреждали многие историки, политические деятели и философы. Почему? Россия всегда уповает на фразу: «Отступать некуда, позади Москва», — напомнил Безсмертный.

При этом депутат от фракции «Самопомощь» Александр Данченко считает, что действия США приведут к тому, что российское общество ещё больше возненавидит Украину.

«Сейчас они поднимут градус ненависти к Украине. Помните, неделю назад опубликовали соцопрос о ненависти россиян. Там Украина была в двойке лидеров. Они продолжат это делать. С этим надо бороться», — призвал Данченко.

Кроме того, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский считает, что ввод санкций не спровоцирует Кремль на обострение боевых действий на Украине.

«Если мы проиграем без борьбы, то это — национальный позор. Это клеймо на всю жизнь и не на одно поколение украинцев. Если сейчас жёстко встать и противодействовать агрессору, то нас, без сомнения, будет ждать победа. Те люди, которые отдали свои жизни за Украину, все те жертвы не будут напрасными. Нет, я эскалации не допускаю. Я уверен, что Россия пойдет на переговоры и «включит заднюю», — сказал Лубкивский.

Он допускает, что новыми санкциями США пытаются добиться более выгодных условий для ввода миротворцев в Донбасс.

«Этими списками США могут добиться более выгодных позиций в переговорном процессе по миротворцам. Но не надо забывать о том, что РФ является постоянным членом Совета Безопасности ООН. От неё во многом зависит и текст резолюции, которая должна быть принята относительно миротворцев», — рассказал Лубкивский.

Эксперт по международным вопросам Ирина Верещук убеждена, что для Украины настал «опасный момент» из-за ввода санкций на Кремль.

«То, что сейчас происходит, в определенной степени вызывает у нас тревогу. Нам трудно спрогнозировать как усиление санкций в виде публикации списков, повлияют на головы российского истеблишмента и какие посеют зерна? Сегодня мы не можем говорить о том, что всё, что делают США и ЕС, позитивно отразится на нас. Это очень опасный момент. Нам его надо пережить, быть мудрыми и не надеяться на большой позитив», — сказала Верещук.

Она также считает, что санкции отразятся и на украинских олигархах.

«Это большой звоночек для наших мини-олигархов и макси-олигархов, больших и маленьких боссов. Эти олигархи также связаны с нашей экономикой. Они никуда не делись. Если США публикует такие списки, куда вошли известные олигархи во власти и бизнесе, то сегодня стоит задуматься тем людям, которые пытаются получить профит из госбюджета, повышая цены на энергоносители, на газ, нефть и т.д.», — подчеркнула Верещук.

Как сообщалось, 30 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация минфином США списка из 210 человек, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, является беспрецедентной.

«Предстоит проанализировать факт публикации такого списка, с упоминанием членов высшего руководства России, что достаточно беспрецедентно, ну и другие моменты», — сказал Песков.

Напомним, 30 января 2018 года минфин США обнародовал так называемый «кремлёвский доклад». В перечень документа вошли 210 политиков и предпринимателей, приближенных к Кремлю. Кроме того, в списки попали предприятия военно-промышленного комплекса РФ.