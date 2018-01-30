Девальвация Победы разрушает российское общество

Симферополь, , 13:17 — REGNUM Наказание за публикацию фотоснимка Парада Победы 1945 года является следствием общественного кризиса, связанного с девальвацией Победы, её ценностей и идеологии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог, доцент НИУ ВШЭ» Павел Родькин, комментируя решение архангельского суда оштрафовать местного жителя за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» фотоснимка, на котором советские солдаты держат поверженные нацистские знамёна.

«Подобный пример можно было бы отнести к крайне формальному подходу к выявлению противоправного контента, исключающему при этом здравый смысл. С точки здравого смысла наказание за публикацию фотоснимка Парада Победы 1945 года в совершенно однозначном контексте, не допускающем какой-то иной интерпретации, не поддается объяснению, оно абсурдно. Именно поэтому подобная практика порождает крайне негативную политическую и идеологическую повестку, которая негативно влияет на имидж самой власти», — отметил эксперт.

По его словам, если смотреть на картину в целом, то мы являемся свидетелями общественного кризиса, связанного с девальвацией Победы, и прежде всего её ценностей и идеологии.

«Этот кризис проявляется в попытках убрать из празднования советские символы, навязать равнозначность Первой мировой войны или в попытках уровнять советский и фашистские режимы, принизить и оболгать подвиг советского народа и тому подобное. Одного порядка с этими политическими явлениями и циничная маркетинговая коммерциализация праздника, которую тоже объясняют «перегибами», — подчеркнул Павел Родькин.

Он также уверен, что вне зависимости от нашего отношения к советскому периоду, попытка исказить историю, переписать её в угоду политической конъюнктуре ведёт к пересмотру итогов Великой Отечественной войны.

«Как показал недавний пример Польши — осквернение и демонтаж памятников советским воинам является прямым следствием политики десоветизации и декоммунизации. Такая политика несёт опасность и для самой России, она является разрушительной по отношению к обществу. Фактически отказ от Победы является одним из условий вхождения в глобальный мир, следует, однако, понимать, в каком виде при выполнении этого условия мы войдём в этот мир», — подчеркнул специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Исакогорский районный суд Архангельска вынес решение оштрафовать местного жителя, который разместил на своей странице в социальной сети известную фотографию с парада Победы 1954 года. Суд счел, что публикация этой фотографии «может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны».

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Случай — не единичный. Так, в июле 2017 года архангельского краеведа, известного своими выступлениями против национальной нетерпимости и возрождения нацизма, местный суд также оштрафовал на тысячу рублей за снимок, опубликованный на странице в соцсети. На нём изображен парад 1 ноября 1941 года в оккупированном немцами городе Станислав (Ивано-Франковск).

В 2015 году жительницу Смоленска оштрафовали на тысячу рублей за публикацию архивного снимка, сделанного во дворе её дома во время оккупации Смоленска немецко-фашистскими войсками. В том же году жительницу Краснодара за публикацию в соцсети исторических фото и советских карикатур 1940-х годов, на которых высмеивается фашизм, оштрафовали на 1,5 тысячи рублей.

Между тем ещё в 2015 году Роскомнадзор заявлял, что «демонстрация нацистской символики без целей пропаганды не должна трактоваться как нарушение закона о противодействии экстремизму».

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