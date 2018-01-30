Песков назвал очередное заявление Родченкова бездоказательной клеветой

Москва, , 12:46 — REGNUM Очередные заявления информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова — это клевета. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения президента РФ Владимира Путина, сделанные Родченковым, о покровительстве допинговой программе.

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«Это очередная клевета, которая не имеет под собой ни единого доказательства», — сказал Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля напомнил, что Родченков находится в розыске, «имеет проблемы с моральной неустойчивостью, и как источник не может заслуживать доверия». В его обвинениях нет ни единой идентификации, которая «могла бы восприниматься как доказательство или как намек на то, что это может быть правдой».

Как сообщало ИА REGNUM, информатор всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, сбежавший из России и находящийся под охраной в США по программе защиты свидетелей, в интервью немецкому журналисту Хайо Зеппельту, который снимает фильм «Doping Top Secret», заявил, что беспокоится о собственной безопасности.

По словам Родченкова, рядом может находиться профессиональный киллер для его устранения, поэтому он наслаждается каждым новым днём.

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