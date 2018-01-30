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Песков о публикации «кремлевского доклада»: «Достаточно беспрецедентно»

Политика

30 января текущего года минфин США обнародовал так называемый «кремлёвский доклад»

Песков о публикации «кремлевского доклада»: «Достаточно беспрецедентно»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 30 января 2018, 12:37 — REGNUM  Публикация минфином США списка из 210 человек, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, является беспрецедентной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предстоит проанализировать факт публикации такого списка, с упоминанием членов высшего руководства России, что достаточно беспрецедентно, ну и другие моменты», — говорит представитель Кремля.

По его словам, публикацию нужно внимательно изучить, после чего можно будет приходить к «заключению и каким-то выводам».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января текущего года минфин США обнародовал так называемый «кремлёвский доклад». В перечень документа вошли 210 политиков и предпринимателей, приближенных к Кремлю.

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