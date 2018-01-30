Как отреагировали на «кремлёвский доклад» в России?

Москва, , 12:24 — REGNUM Большая часть включенных в «кремлёвский доклад» минфина США личностей не удивились, увидев свои фамилии в обнародованном сегодня, 30 января, списке.

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Так, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев совсем не расстроился. По его словам, наоборот, «было бы обидно не попасть в такую компанию».

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко был уверен, что его фамилия окажется в каком-то подобном списке гораздо раньше.

«Два года назад, когда меня назначили советником президента, меня сразу предупредили, что если буду слишком активно заниматься импортозамещением, то рано или поздно попаду в какую-то подобную историю», — пояснил Клименко, отметив, что ему «лестно» попасть в «кремлёвский список».

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«Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы. На Западе Россию не любили во все времена, но до таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории», — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Глава столицы считает, что подобные меры не раскалывают, а, наоборот, объединяют Россию.

А губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назвал свое включение в «кремлевский список» признанием его заслуг перед городом и Россией.

«Полтавченко считает, что попадание его фамилии в «рейтинг влиятельности российских руководителей», опубликованный сегодня минфином США, говорит о признании заслуг перед Россией и Петербургом и свидетельствует о растущем вкладе города в российскую экономику», — написал пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов в Twiitter.

По мнению главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова, список напоминает «телефонную книгу — кто есть кто в России» и является прямым и грубейшим вмешательством в суверенные дела России. Однако, по его словам, «наша страна и не такое выдерживала».

А вот крупные компании, такие как «РЖД», «Транснефть» и Трубная металлургическая компания», пока никак не комментируют ситуацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 января 2018 года минфин США опубликовал так называемый «кремлёвский доклад». В перечень вошли 210 российских политиков и предпринимателей, приближенные к Кремлю. Из них 96 — российские бизнесмены, а также предприятия, которые имеют долю государства более 25% и оборот свыше $2 млрд. Кроме того, значатся в нём и фамилии 114 должностных лиц и чиновников России — работники президентской администрации, все члены правительства во главе с премьер-министром Дмитриев Медведевым.

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В «кремлёвский доклад» попало всё правительство РФ во главе с Медведевым

Оказались в списке спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин, руководитель Сбербанка Герман Греф.

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