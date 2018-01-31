Транспортное соглашение между РФ и Грузией всколыхнуло пропагандистов

Ереван, , 01:12 — REGNUM Если год назад для существенных сдвигов в решении вопроса возобновления транзита по территории Абхазии и Южной Осетии экономическая составляющая для Тбилиси должна была превысить политические риски, то сейчас экономическая целесообразность их уже перевешивает. О начале завершающего этапа процесса, который тянется с 2011 года, пишет автор ИА REGNUM Рубен Грдзелян.

«Соглашение о транспортных коридорах» предполагает установление стабильных транспортных путей между Россией и Грузией через Южную Осетию и Республику Абхазия. Ближайшие встречи между двумя сторонами должны привести к финальному согласованию технических деталей. Но еще 19 декабря 2017 года грузинская сторона подписала договор со швейцарской компанией SGS, чья задача — обеспечить контроль над прохождением грузов по этим коридорам. Практически сразу премьер Грузии Георгий Квирикашвили столкнулся с сопротивлением оппозиционных и проазербайджанских парламентариев.

По мнению первых, реализация этого соглашения означает признание границ Абхазии и Южной Осетии. Между тем «Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами» от 2011 года даже не упоминает Абхазию и Южную Осетию, география в этом максимально избегающем политических тонкостей документе представлена координатами. Что же касается второй группы грузинских парламентариев, они продвигают бакинскую политику по максимальной транспортной изоляции Армении. При том, что от трафика по территориям Абхазии и Южной Осетии Армения не получит экономического прорыва: корень экономических проблем Армении лежит совершенно в иной плоскости. Впрочем, «скорое удушение Армении транспортной блокадой» — часть антиармянской пропаганды, которая является одной из основ сохранения бакинским режимом своей власти. Поэтому брешь в пропаганде может оказаться весьма существенной.

Но с быстрыми темпами роста товарооборота между Россией и Грузией растет для Грузии и экономический вес от возобновления работы коммуникаций Абхазии и ЮО.

Читайте подробности: Транзиту через Абхазию и Южную Осетию быть

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