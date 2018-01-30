Нетаньяху между Путиным и Трампом

Станислав Тарасов, , 12:05 — REGNUM

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз посетил Москву с кратким визитом для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Это была седьмая поездка премьера в Россию с появления в сентябре 2015 года в Сирии российских ВКС. Но в этот раз она проходила после переговоров Нетаньяху в Давосе с президентом США Дональдом Трампом.

Ясно, что каждый из визитов израильского политика в Москву был обусловлен не только вопросами развития двусторонних отношений, но и конкретными условиями и обстоятельствами, которые складываются на Ближнем Востоке. И которые так быстро меняются. Происходящее в этом регионе мира часто опосредованно, а в большинстве случаев напрямую затрагивает интересы Израиля, проблемы его безопасности, что вынуждает, как выразился посол Израиля в России Гарри Корен, проявлять высокую чувствительность, обозначать темы, которые «требуют обсуждения на самом высоком уровне».

Израильский министр Зеев Элькин, который переводил встречу Нетаньяху с Путиным, заявил, что главной темой состоявшихся переговоров в Москве стало «предотвращение иранского военного присутствия на территории Сирии и угроза ракет точного действия, которые пытаются сегодня произвести иранцы в Ливане». Напомним, что когда премьер Израиля оказался в России через несколько дней после появления российских ВКС в Сирии, стороны не только договорились о координации военных действий в сирийском конфликте, чтобы избежать случайных столкновений между военнослужащими двух государств. Он тогда выразил и обеспокоенность ситуацией на северной границе страны, где, по его мнению, Иран и Сирия пытаются создать «второй террористический фронт» против Израиля на Голанских высотах. И призвал российского президента сделать все, чтобы не допустить передачу оружия ливанскому шиитскому движению «Хезболлах», которое ведет обстрелы израильской территории.

Если сравнивать переговорную повестку 2015 года с нынешний, может показаться, что ничего в ней не изменилось. Хотя за это время в регионе произошли важные события: Вашингтон объявил Тегеран «главным врагом на Ближнем Востоке», грозится выйти из ядерной сделки, пытается сколотить различные антииранские коалиции, что поддерживает и Израиль. В то время как Россия остается в коалиции с Ираном и Турцией на сирийском направлении, объявила о победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и активно стимулирует процесс политико-дипломатического урегулирования сирийского конфликта. По факту, Нетаньяху оказывается в жерновах между Трампом и Путиным. Этого он всячески пытается избежать.

Как пишет израильское издание Mako, после того как США публично обозначили свое военное присутствие в Сирии, «тем самым не давая России и Ирану занимать всю арену, Израиль оказывается в замкнутом треугольнике между США и Россией». При этом Нетаньяху, однозначно пользующийся поддержкой Трампа, продолжает сохранять доверительные отношения и с Путиным. По оценке Mako, «такая активная вовлеченность Израиля опасна и может дорого обойтись» в случае, если он займет одну конкретную позицию. Но есть и другой вариант: премьер в условиях осложнившихся отношений между Вашингтоном и Москвой может выступить в роли своеобразного «канала связи» между ними. И тут вырисовываются различные комбинации.

Если Израиль подтвердит делами, а не словами, готовность участвовать в сирийском урегулировании, даст понять Дамаску, что он не враг ему, донесет до Сирии это не только посредством — под предлогом присутствия Ирана — воздушных ударов, но и путем переговоров, то Россия могла бы предпринять меры по снятию для Израиля фактора так называемой иранской угрозы. Тем более что в обозримом будущем Москва сохранит в Сирии свое военное присутствие, фактически став прямым соседом Израиля. Другое дело, если, как пишет иранское издание Resalat, США, играя на поддержке различных сирийских групп, будут пытаться превратить Сирию в арену противостояния с Россией, разыгрывая при этом иранскую карту. Такая ситуация может создать схему, при которой вполне естественно ожидать появления в той или в иной форме и в самых разных региональных комбинациях новых острых вызовов для Израиля. Не говоря уже о срыве процесса ближневосточного урегулирования.

Путин всей стилистикой дает понять Нетаньяху, что Россия не намерена вредить Израилю, понимает и учитывает его интересы и обеспокоенности, постепенно переводит отношения с ним с тактического на стратегический уровень. Учитывая нестабильный и непредсказуемый баланс сил на Ближнем Востоке, вполне вероятно, что Нетаньяху в целом это поддерживает. После завершения встречи с российским президентом в Москве он заявил, что «разговор был очень хорошим», что дает основать говорить о динамичном продолжение отношений между двумя странами.