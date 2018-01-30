Глава МИД Италии: Крым остаётся «открытой раной» между Западом и Россией

Рим, , 10:37 — REGNUM Италия в ходе председательства в ОБСЕ намерена уделить максимальное внимание кризису на Украине. Содействие поискам его решения станет приоритетной задачей. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

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По словам председателя ОБСЕ, существенных изменений в отношении ограничительных мер, связанных с проблемой Крыма, в ближайшее время не предвидится.

«Необходимо избежать ухудшения гуманитарной ситуации и положить конец страданиям мирных жителей, на которых сказываются катастрофические последствия этого затянувшегося конфликта», — цитирует ТАСС слова главы итальянского дипломатического ведомства.

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Также он отметил важность и политической составляющей кризиса.

«Необходимы нормативные и структурные меры, которые при полном уважении территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины обеспечили бы «специальный статус» районам восточной части страны, идя тем самым навстречу ожиданиям проживающего там русскоязычного населения, — добавил Альфано. — Вне этого сценария находится Крым, который остается открытой раной в отношениях между Россией и Западом».

Добавим, что сегодня, 30 января, начинается рабочая поездка действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Италии Анджелино Альфано на Украину и в Россию. Предполагается, что со своими коллегами в Киеве и Москве он обсудит ход переговоров по приднестровскому урегулированию.

Также сообщается, что на Украине Альфано посетит восточные регионы, чтобы иметь наиболее полное представление о развитии ситуации в Донбассе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в состав РФ Крым вошёл весной 2014 года. Этому предшествовал госпереворот, который произошёл на Украине в феврале 2014 года. Решение о воссоединении с Россией приняли сами жители полуострова, большинством голосов высказавшись на референдуме за выход из состава Украины.

Однако волеизъявление народа пришлось не по душе Украине. Страна не смирилась с потерей территории и не признала новый статус Крыма. Киев до сих пор не оставляет надежд вернуть полуостров под свою юрисдикцию.

Однако Крым в состав Украины не вернется никогда. Такое заявление 27 января 2018 года сделала глава региона Сергей Аксёнов. При этом он отметил, чтоу Украины есть единственный шанс наладить взаимодействие с утерянной территорией — вступить в Таможенный союз.

Добавим, что новый статус Крыма как части России не признают и США.

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