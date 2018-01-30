Сон законодательного разума рождает чудовищ

Воронеж, , 09:57 — REGNUM Демонстрация нацистской символики без цели пропаганды никак не нарушает общественных интересов, а, напротив, может способствовать борьбе с проявлениями нацизма, показывая всю опасность этой идеологии, просвещая общество. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявила директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова, комментируя решение суда в Архангельске по делу о демонстрировании нацистской символики. Напомним, что местного жителя оштрафовали на 1000 рублей за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» хрестоматийной фотографии Парада Победы 1945 года, на которой советские солдаты держат опущенные немецкие знамена.

«Не может являться нарушением борьба с нацистской идеологией, признанной опасной Нюрнбергским приговором. Демонстрация без цели пропаганды никак не нарушает общественных интересов, а, напротив, может способствовать борьбе с проявлениями нацизма, показывая всю опасность этой идеологии, просвещая общество. Если мы не будем подрастающему поколению об этой опасности говорить, если они не будут знать, что такое нацизм и о его преступлениях, не видеть документальных кадров и фото, рано или поздно они не будут понимать, что есть что и, увидев свастику, будут думать, что это просто орнамент», — сказала Галина Арапова.

Медиаюрист также напомнила, что изменения в статью 20.3 КоАП внесли осенью 2014 года, в преддверии юбилея победы в Великой Отечественной войне. Если раньше ответственность наступала за «пропаганду и демонстрирование нацистской и схожей с ней символики», то сейчас за «пропаганду либо демонстрирование».

«То есть раньше была важна цель, с которой демонстрировалась картинка (фото, видео), на которой была свастика, зиги и т.д. — пропаганда этой опасной идеологии. Только за это наказывали. Если демонстрация в антифашистских целях, исторических, образовательных (в учебниках) или научных, то никого не наказывали. Нет пропаганды — нет нарушения. Сейчас не важно, с какой целью ты демонстрируешь свастику, формально любой показ, публикация будет нарушением, если кто-то помимо тебя эту картинку увидит», — уточнила директор Центра защиты прав СМИ.

При этом статья эта, пояснила юрист, относится к группе статей, устанавливающих ответственность за экстремистскую деятельность.

«Получается, что полиция таким образом героически борется с экстремизмом, что является одним из приоритетных направлений государственной политики. И в статистику им идет, что они привлекли по экстремистским статьям столько-то человек. Были случаи, когда по статье привлекали антифашистов! Это, безусловно, перекос, это никакая не борьба с экстремизмом, это имитация и подгонка нужной статистики под нужную государственную задачу», — считает Галина Арапова.

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Как отмечает ИА REGNUM, подобные дела, увы, не редкость. К примеру, в 2015 году жительницу Смоленска оштрафовали на тысячу рублей за публикацию архивного снимка, сделанного во дворе ее дома во время оккупации Смоленска немецко-фашистскими войсками.

В том же 2015 году жительница Краснодара за публикацию в соцсети исторических фото и советских карикатур 1940-х годов, на которых высмеивается фашизм, была оштрафована на 1,5 тысячи рублей.

Прецеденты уже были и в Архангельске — в июле 2017 года. Тогда местного краеведа Владимира Станулевича, известного своими выступлениями против национальной нетерпимости и возрождения нацизма, суд оштрафовал на тысячу рублей за снимок, опубликованный на странице в соцсети. На нем изображен парад 1 ноября 1941 года в оккупированном немцами городе Станислав (Ивано-Франковск). Фотография, на которой националисты шли под флагом со свастикой, продолжала серию публикаций Станулевича о сожжении людей 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов с осуждением нынешних украинских националистов, которые «традиции предков сохранили».

Между тем еще в 2015 году Роскомнадзор заявлял, что «демонстрация нацистской символики без целей пропаганды не должна трактоваться как нарушение закона о противодействии экстремизму».

Отметим, что в 2017 году принципиальную позицию по делам о демонстрировании свастики высказал и Верховный суд РФ. Так, в декабре ВС РФ признал незаконным отзыв прокатного удостоверения на фильм «Зов Космической эволюции». Минкульт руководствовался именно демонстрацией нацистской символики в фильме.

«В настоящем деле министерство обосновало свою позицию фактом демонстрации нацистской атрибутики в фильме. Сведений о наличии в деле доказательств, непосредственно свидетельствующих, что фильм имеет экстремистскую направленность, создает положительный образ нацизма или иным образом способствует его пропаганде и распространению, не имеется», — говорится в документах Верховного суда.

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