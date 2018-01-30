Япония выманивает Курилы, Украина настроила против себя ПАСЕ: Радио REGNUM

Москва, 30 января 2018, 11:00 — REGNUM
- Выманить Курилы глубокими реверансами: как американцы и немцы обвели вокруг пальца Горбачева;
- Вернуть язык: ПАСЕ против дискриминационного «языкового» закона Украины;
- Загнать в угол: в Киеве замалчивают желание Польши приструнить украинских неонацистов;
- Лишь полдела: что последует за приостановкой строительства «антибайкальских» ГЭС в Монголии.
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