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Япония выманивает Курилы, Украина настроила против себя ПАСЕ: Радио REGNUM

Политика

Что означает для России миролюбивая риторика премьер-министра Японии, а для Киева — рекомендации ПАСЕ о развитии региональных языков и языков меньшинств

Япония выманивает Курилы, Украина настроила против себя ПАСЕ: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 30 января 2018, 11:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Над «российской угрозой» смеются, но продолжают её бояться: Радио REGNUM

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regnum author Радио REGNUM
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