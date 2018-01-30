Родченков об Олимпиаде-2008: Легкоатлеты все были под допингом

Берлин, , 08:54 — REGNUM Буквально все российские атлеты якобы были причастны к употреблению допинга во время проведения Олимпийских игр — 2008 в Пекине, заявил информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков в фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта «Doping Top Secret».

«Перед Играми в Пекине ситуация была очень простой: разрешалось все. И вся легкоатлетическая сборная России была под допингом. В период между Пекином-2008 и Лондоном-2012 мы поменяли стратегию сокрытия. Мы контролировали все», — заявил Родченков.

Напомним, до 2016 года Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию, поэтому непосредственно участвовал в преступлениях, о которых сейчас сообщает в открытой форме. После вскрытия «допинговых схем» с его участием Родченков был отстранен от работы и покинул Россию.

Именно его «свидетельства» легли в основу обвинения в массовом употреблении допинга атлетами России, якобы поддержанном на государственном уровне.

Ранее информатор WADA публично обвинил главу Российского государства в покровительстве допинговой программе и сообщил, что опасается за свою жизнь.

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Указанный фильм Зеппельта представляет собой очередную пропагандистскую поделку, в которой Родченков впервые публично обличает российские власти и атлетов в использовании допинга. В трейлере представлена якобы речь Родченкова, во время которой тот называет основных действующих «участников» махинаций с допингом.

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