Молдавия «приняла темную часть истории»: Холокост под румынской оккупацией

Кишинёв, , 20:42 — REGNUM В столице Молдавии Кишиневе открылся музей по изучению Холокоста «Память о Холокосте и межэтническая толерантность». Как передает ИА REGNUM, событие было приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Как заявил на церемонии открытия вице-спикер молдавского парламента Владимир Витюк, это событие символизирует осуждение на государственном уровне «истории массового уничтожения евреев».

«Наш долг — хранить память о тех трагических событиях, чтобы больше не допустить подобных трагедий», — добавил Витюк.

Как сообщили в пресс-службе парламента Молдавии, в музее можно ознакомиться с историческими документами и книгами, монографиями, фотографиями и документальными фильмами. После открытия музея участники мероприятия возложили цветы к столичному мемориалу жертвам фашизма.

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду в своем послании по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста заявил, что «в память о шести миллионах евреев, уничтоженных во время Холокоста, у каждого из нас есть обязательства — не забывать нашу историю и больше не допускать насилия и истребления людей по этническому, религиозному или любому другому признаку».

«Спустя много лет Молдова приняла вместе с другими западными государствами темную часть истории. Это означает более безопасное настоящее и лучшее будущее для всех жителей страны. Наши дети изучают в школах зверства времен Второй мировой войны по отношению к евреям и ромам. Наши дети учатся и на наших ошибках, даже на самых постыдных и болезненных. Они должны быть признаны безоговорочно, чтобы не повторяться», — завил Канду.

«Будем чтить память жертв Холокоста через воспитание», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что в 1941—1944 гг. румынская армия принимала участие во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии и представляла собой крупнейший союзный контингент из числа стран-сателлитов Германии (267 727 человек). На оккупированных Румынией территориях Молдавии, Приднестровья и Украины в период с 1941 по 1944 год румынскими фашистами было уничтожено, по разным данным, от 380 000 до 600 000 евреев. Геноциду и депортациям подверглись евреи и цыгане и на территории самой Румынии. В частности, только в ходе Ясского погрома в июне — июле 1941 года по приказу Иона Антонеску румынскими солдатами были убиты от 13 до 15 тыс. евреев.

До 2004 года Румыния не признавала своего участия в Холокосте, возлагая всю вину за геноцид на нацистскую Германию. В 2004 году под давлением международных еврейских организаций Румыния официально, устами тогдашнего президента Иона Илиеску, признала свою ответственность за геноцид евреев и цыган как на территории самой Румынии, так и на оккупированных территориях в ходе Второй мировой войны. Данный шаг последовал после того, как исследование, осуществленное в 2003 году международной комиссией во главе с лауреатом Нобелевской премии, писателем Эли Визелем подтвердило, что с 1940 по 1944 год жертвами румынских пособников Гитлера стали около 400 тысяч евреев, большинство из которых проживало на оккупированных румынскими войсками территориях Украины и Молдавии.

Впоследствии в Румынии также был принят закон, в соответствии с которым отрицание Холокоста является уголовно наказуемым преступлением, однако на практике данный закон пока не применялся. В то же время в соседней Молдавии, «европейским куратором» которой является Румыния, вопреки общеевропейской практике отсутствует законодательно закрепленная ответственность за отрицание Холокоста, чем пользуются многие «либеральные» историки и политики, оправдывающие действия румынского фашистского режима Иона Антонеску.

Все шаги по восстановлению и сохранению исторической памяти о Холокосте в Молдавии, как и в Румынии, осуществляются только под давлением международных организаций и сталкиваются с сопротивлением местных политических и академических элит.