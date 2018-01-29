Российскую элиту хотят спровоцировать на переворот – американский политолог

Москва, , 20:34 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп вряд ли поддерживает идею антироссийских санкций, считает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков. Об этом он заявил 29 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя скорое обнародование так называемого «кремлёвского доклада».

«Он понимает, что лучше идти на компромисс, — заявил политолог. — Но он продвигает интересы американских компаний и давит конкурентов. США же переходят к умным санкциям».

Прежние санкции, целью которых было ухудшить жизнь населения, по мнению Коробкова, ни к чему не привели, и теперь авторы «кремлёвского доклада» рассчитывают испортить жизнь российской элите и спровоцировать её на государственный переворот.

В свою очередь, другой участник дискуссии, журналист The Washington Post Давид Филиппов уточнил, что авторы «кремлёвского доклада» недооценивают ту политическую поддержку, которой пользуется действующий российский президент, и отсутствие серьёзного противостояния ему внутри РФ.

Ещё более категорично высказался зампред Госдумы РФ Петр Толстой, сравнивший эффективность антироссийских санкций с санкциями, которые теоретически могли бы быть введены «против Хрюши и Степашки».

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Напомним, что доклад, который администрация США готовится представить конгрессу перед введением санкций против России, будет содержать список из высокопоставленных российских чиновников и предпринимателей, а министерство финансов США представит конгрессу подробный отчёт и список лиц из «группы приближенных к Путину», в отношении которых Вашингтон планирует принять пока ещё не озвученные ограничительные меры. Официально одной из причин, побудивших власти США пойти на такие шаги, было мнимое вмешательство русских хакеров в американские выборы. Стоит отметить, что посол США в России Джон Хантсман уточнил, что публикация списка высокопоставленных российских чиновников и предпринимателей не означает автоматического введения новых ограничений против РФ.

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