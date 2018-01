Бывший посол ЕС высмеял Грибаускайте за запугивание всех Россией в Давосе

Вильнюс, , 19:06 — REGNUM Бывший посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас упрекает президента Литвы Далю Грибаускайте в том, что она на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорила, по его мнению, совсем не то, что нужно было, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 января.

Дипломат спросил в социальной сети Facebook: почему налогоплательщики поддерживают и содержат своих лидеров, оплачивают их дальние поездки и надеются, что всё это не напрасно? И сам ответил: «Для того, чтобы они говорили: «Еще не было более удачного времени для инвестирования в Америке», «Здесь самая лучшая среда для бизнеса», «America First, does not mean America alone» и другое. И, конечно, о главной цели — приезжайте, инвестируйте у нас. Лучшей страны вам не найти».

Ушацкас считает, что такие слова президента США Дональда Трампа прямиком из Давоса должны стать уроком для Грибаускайте.

Потом Ушацкас задал следующий вопрос, скорее риторический: «Услышала ли собравшаяся в Давосе элита международного бизнеса похожие слова о Литве?».

Это не первый раз, когда бывший посол ЕС в России критикует президента Литвы, участвующую во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее Ушацкас возмущался в связи с тем, что вместо того, чтобы говорить о Литве как о «потенциальном государстве для индустрии block chain, особенно развитом и расширяющемся секторе информационных технологий, образованной рабочей силе, владеющей иностранными языками, или постоянно улучшаемой инвестиционной среде — мы говорим о России».

По его словам, трудно понять, как таким образом можно стимулировать инвестиции и привлечение промышленности в Литве, если «мы ведем себя обратным образом и на форуме такого уровня стараемся представить угрозу, исходящую от России».

«Не нужно это отрицать. Но давайте говорить об этом в комитетах ЕС и НАТО, в Вашингтоне, на встречах с партнерами, на форумах, посвященных обороне, поддерживая реформы Украины и еще где-нибудь. Грибаускайте много сделала, обращая внимание Запада на угрозы, которые вызывает путинский режим. Но в Давосе мы можем намного лучше представить свою страну!» — писал дипломат, который сейчас занимает должность директора Института Европы Каунасского технологического университета и, по неофициальным данным, готовится к президентским выборам в Литве в 2019 году.