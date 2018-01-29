Новая тихая тактика Трампа. Белый дом затевает что-то крупное?

Иван Кузнецов, , 17:14 — REGNUM

Демократы нанесли Дональду Трампу политический удар огромной силы. Довести Вашингтон до «остановки правительства» (так в Штатах называют временное прекращение финансирования нужд федеральной власти), да еще и в условиях большинства своей партии в обеих палатах конгресса — огромный позор для американского лидера. А то, что начало «остановки» совпало с годовщиной инаугурации президента-бизнесмена, явно указывает, что кто-то хотел Трампа не просто победить, а еще и унизить вдобавок.

Кроме этой чисто психологической победы у «остановки», как выяснилось, не было никакого смысла. Едва только успели СМИ оттоптаться на теме президентской некомпетентности, едва только связанные с «остановкой правительства» хэштеги в соцсетях начали уступать место более актуальным, противники президента сразу смилостивились над побежденным. Демократы, ранее намертво блокировавшие все предложенные варианты компромиссного бюджета, всего за три дня «остановки» сумели сделать то, что почему-то не удавалось последние три недели — сформировали совместно с республиканцами минимально приемлемый для всех план финансирования правительства. И хотя этот план далеко не идеален — он описывает бюджетные траты всего на три недели, за которые должен быть выработан более долговременный и основательный компромисс — республиканцы схватились за него, как за спасательный круг, ведь другого шанса прекратить постыдную «остановку» не было.

Итак, демократы празднуют двойную победу: они унизили президента и его партию, да еще и повернули всё так, что смогут при необходимости повторить всё тоже самое через три недели, а возможно, и еще и еще раз. Рычаг давления на Белый дом найден, осталось разработать детальный план по его применению. Не мудрствуя лукаво, применили старый проверенный способ — подключили СМИ. Пресса — верный соратник Демократической партии в борьбе с президентом — с радостью откликнулась и принялась поливать «лидера свободного мира» грязью за то, что за три дня «остановки» он якобы ничего не сделал для вывода страны из кризиса. Заодно припомнили и слухи о его желании уволить главного следователя «русского дела» Роберта Мюллера, достали откуда-то новые «сведения» о новом директоре ФБР, который якобы уже хочет уволиться, о конфликте Трампа с главой аппарата Белого Дома, и так далее, и так далее, и так далее… Белый дом, естественно, всё отрицал, но погоды в медиасфере это не делало, впрочем, как и обычно.

Что касается самого президента, то он, похоже, устал от постоянных поражений, связанных с неуклюжей реакцией его команды на различные провокации, и ввел в действие новую тактику ответа на подобные вызовы. Новый ответ — это отсутствие всякого внятного ответа. Пока нет ничего нового, чем можно было бы похвастаться перед американским народом, Трамп будет хвастаться старым — налоговой реформой, упрощением бюрократических процедур, ростом занятости и оптимизмом на бирже. А что касается всяких новых инсинуаций прессы, появляющихся в великом множестве что ни день, то на них теперь будет отвечать исключительно пресс-секретарь Сара Сандерс с ее скучным голосом, читаемыми по бумажке заявлениями и бесконечным запасом уклончивости при ответах на вопросы. Даже президентский твиттер стал куда аккуратнее в выражениях.

Для чего же президент, и так терпящий поражение на внутриполитическом фронте, трубит отступление на фронте информационном?

Ответ прост: Трампу нужно пространство для маневра, а его команде — хотя бы небольшая передышка. И то, и другое достижимо только через ослабление внимания СМИ к Белому дому, этакое управляемое забвение. Способствовать такой тактике президента будут многочисленные культурные, светские и спортивные мероприятия, назначенные на февраль и неминуемо отвлекающие внимание прессы от политики.

Администрации нужно время, чтобы налоговая реформа вкупе с массовой отменой ограничений для бизнеса возымели эффект и породили новую волну позитива среди народа и экономической элиты, оседлав которую, Трамп сможет приступить к новой фазе своего большого плана по переустройству Америки. По подготовке Штатов к новой холодной войне с Китаем.

Изменения налогового законодательства американцы почувствуют уже в феврале-марте, и Белый дом надеется на их более чем позитивный отклик. А пока Дональд Трамп может в созданной им атмосфере временной информационной тишины заняться своей любимой работой — управлением экономикой в ручном режиме и личными переговорами с главами крупнейших мировых корпораций. Про внешнюю политику он, конечно, тоже не забывает.

Только освободившись от гнетущей «остановки правительства», из-за которой пришлось отменить поездку в гольф-клуб Мар-а-Лаго, президент ввел пошлины на ввоз в США двух категорий товаров — стиральных машин и солнечных батарей. Официально цель этого постановления — мотивировать крупных производителей перенести производство в Штаты и защитить американских рабочих и производителей комплектующих от потенциальной угрозы со стороны иностранных индустриальных гигантов. Помимо этого, введение пошлин в двух объемных, но не ключевых секторах рынка — это своего рода пробный шар, тест реакции мировой бизнес-общественности.

Еще будучи кандидатом в президенты, Трамп заявлял о целесообразности введения ввозных пошлин на все потребительские товары или даже на весь импорт. Не стесненный соображениями дипломатии, тогда он мог свободно говорить, что для возвращения производства в Америку все средства хороши.

Не раз столкнувшись с ненадежностью резких шагов в условиях американской политической системы, теперь президент действует строго в рамках принятой практики. Постановления о вводе пошлин основаны на отчете Комиссии по международной торговле, и решение президента в обоих случаях лишь немного строже, чем предложенное чиновниками. Как и ожидалось, после отгремевшей недавно информационной бури какие-то там пошлины на какой-то там многомиллиардный рынок СМИ особенно не заинтересовали.

Другим почти незамеченным успехом президента стало утверждение сенатом предложенной Трампом кандидатуры на пост председателя федеральной резервной системы. Новой главой ФРС стал банкир и мультимиллионер Джером Пауэлл, уже несколько лет заседавший в совете управляющих этой организации. И хотя Пауэлл далеко не новичок и не чужой этой системе человек, поддержка президента в достижении такого поста, скорее всего, подразумевает если не прямые договоренности о будущих действиях, то хотя бы искреннее взаимопонимание двух столпов американской экономики.

Покончив с «неважными» и «неинтересными» делами, Трамп отправился в Давос, на Всемирный экономический форум.

Американские президенты не посещали это престижное мероприятие уже 18 лет. Трамп, всякий раз испытывающий видимое удовольствие от общения с крупнейшими корпоративными воротилами, конечно же, не мог пропустить такое событие.

В Давосе глава Белого дома провел массу встреч и выступил перед широкой публикой с, по сути, рекламной речью об улучшении экономического климата в Штатах. Всего два момента ярко выделялись из ряда однообразных, дипломатично-вежливых выступлений, в каждом из которых на новый лад повторялась всё та же скороговорка про налоговую реформу, урезание бюрократии, низкую безработицу и высокие цены на бирже.

1) Трамп встретился с президентом Руанды Полем Кагаме. Интересно в этой встрече было не то, что два президента никак не прокомментировали очень интересовавший журналистов вопрос о том, считает ли Трамп Руанду «гадюшником», а совсем другое. Дело в том, что при Кагаме, занимающем свой пост с 2000 года, отношение американских лидеров к Руанде несколько раз менялось, а вместе с отношением то наполнялись, то пересыхали потоки инвестиций и финансовой помощи. Китай же, традиционно разделяющий экономическую экспансию и политические маневры, постепенно наращивал объемы сотрудничества с этой африканской страной.

Задача Трампа в переговорах с Кагаме — не только завязать хорошие личные отношения, но и пообещать помощь и инвестиции достаточные, чтобы удержать Руанду от вхождения в условный китайский экономический блок. Кроме прочего, сам Кагаме через два дня после встречи с Трампом должен был вступить в должность председателя влиятельной международной организации — Африканского союза, а значит, влияние на него может быть конвертировано во влияние на весь континент…

Судить о конкретных результатах встречи еще рано, но в своем официальном заявлении по итогам встречи Кагаме не скупился на любезности по отношению к заокеанскому гостю…

2) И, наконец, Израиль. Трамп не мог упустить возможности встретиться со своим верным союзником. Американского президент и израильский премьер-министр часто общаются по телефону, так что значение встречи вовсе не в какой-то исключительной для двух лидеров возможности личного общения. Прошедшая встреча интересна для стороннего наблюдателя лишь одной фразой, которую обронил Биньямин Нетаньяху в ходе своего заявления по итогам встречи.

Он сказал следующее: «Я никогда еще не видел реалистичного союза между Соединенными Штатами, Израилем и другими вашими союзниками в регионе таким сильным, таким сплоченным, каким он является под Вашим руководством».

Эта весьма общая фраза, сказанная без всякого нажима, обыденным тоном, имеет огромное геополитическое значение. Дело в том, что в «регионе», о котором говорит Нетаньяху, нет никаких союзников Америки, кроме мусульманских государств суннитского толка.

Традиционный конфликт между арабо-мусульманским миром и находящимся в самом его географическом центре Израилем — камень преткновения, который мешал Штатам выстроить в этом регионе стройную политическую линию на протяжении многих лет. Поражение здесь пророчили в том числе и Трампу, ратующему за объединение Ближнего востока в борьбе с шиитским, а главное, прокитайским Ираном. В среде экспертов было принято считать, что конфликт между евреями и арабами утихнет только после разрешения палестинской проблемы, и за долгие годы в это поверили едва ли не все…

Теперь же, если только Нетаньяху не ввернул это просто так, для красного словца, получается, что Трампу каким-то образом удалось наладить взаимодействие саудитов и израильтян, что дает надежду на единый фронт против Ирана — главного поставщика нефти для Срединного Государства…

Окончательные выводы делать пока рано, пока ясно одно, в Белом доме делают куда больше того, о чём говорят, идет подготовка к чему-то крупному, к какой-то следующей фазе.

Дональд Трамп как ни в чем ни бывало вернулся в Вашингтон и… даже не сделал традиционного для таких случаев заявления об успехах поездки. Впереди его ждет выступление перед конгрессом, называемое «Состояние Союза» — традиционный отчет исполнительной власти о проделанной работе. Нет сомнения, что в речи «лидера свободного мира» мы снова услышим про налоговую реформу, облегчение бюрократического бремени, низкую безработицу и оптимизм на бирже. Вопрос в том, даст ли Трамп понять, что он собирается делать дальше…

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