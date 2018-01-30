Энергобезопасность Калининградской области: в чем ловушка и есть ли выход?

Калининград, , 06:37 — REGNUM Ситуация с энергоснабжением Калининградской области в последнее время приобрела необычайную остроту. Как разрешить ситуацию и, самое главное, как не допускать обострений в будущем, в интервью редактору ИА REGNUM Андрею Выползову рассказывает Сергей Шерстюк, руководитель рабочей группы ОНФ в Калининградской области.

Событие, показавшее узкое место в снабжении жителей Калининграда и области теплом, стало отголоском всемирной ситуации на угольном рынке. Недавнее затопление австралийских шахт, вызванное природными катаклизмами, резко изменило ситуацию на угольном рынке, переориентировав поставки в потерявший австралийские контакты Китай.

Теперь получается, что через Калининградскую область идут отгрузки российского угля за границу, а тепловые мощности самой области вынуждены сидеть на голодном пайке. Но почему бы не перевести нуждающихся потребителей с угля на газ? Ведь это так экономично и современно. И здесь уже сделаны некоторые шаги, но проблема в том, что газификация этого самого западного региона РФ так и не завершена. До исх пор развитие инфраструктуры топчется на полдороге.

Стоит учесть еще одно немаловажное обстоятельство. Снабжение Калининграда и области углем и газом осуществляется по территории Литвы. Следовательно, целиком зависит от ее дружелюбия.

Выход из ловушки, сложившейся при стечении перечисленных обстоятельств, необходимо найти уже сейчас. Так каков он? «Власти прозевали брешь в энергобезопасности Калининградской области»

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