Победа над Победой: суд признал фото советских солдат «пропагандой нацизма»

Воронеж, , 15:35 — REGNUM «Абсурд» — именно так единодушно воронежские историки, политики, поисковики охарактеризовали решение Исакогорского районного суда Архангельска оштрафовать 59-летнего мужчину за публикацию фотоснимка с Парада Победы 1945 года, сообщает ИА REGNUM.

В публикации известнейшей фотографии, на которой советские воины держат поверженные нацистские знамена, судья усмотрела нарушение ст. 20.3 КоАП, запрещающей демонстрацию нацистской и экстремистской символики, и оштрафовала жителя города, разместившего фото на своей странице в соцсети, на тысячу рублей. Судья сочла, что публикация этой фотографии «может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны».

"Это очень известный снимок. Не знаю, почему суд принял такое решение — снимок, конечно, никакой пропаганды не несет, а символизирует победу Советского народа над нацизмом», — сказал в беседе с ИА REGNUM старший преподаватель кафедры новейшей отечественной истории, историографии и документоведения исторического факультета Воронежского госуниверситета Виктор Шамрай.

По мнению историка, необходимо провести четкую линию между действительной пропагандой нацизма и публикациями, несущими абсолютно обратный смысл.

«Я не считаю, что это нарушение. Другое дело, когда символика пропагандируется профашистски настроенными молодыми людьми, это другое дело. Но это исторические снимки, которые отражают не пропаганду нацизма, а пропаганду Победы», — пояснил свою позицию Шамрай.

«С моей точки зрения этот факт настолько абсурден, что не нуждается ни в каких развёрнутых комментариях. Ничего кроме неприятного удивления и возмущения он вызвать в принципе не может. Подобного рода «юридическая практика» должна быть жестко пресечена», — так прокомментировал решение архангельского правосудия директор зональной научной библиотеки ВГУ, доктор исторических наук Аркадий Минаков.

С историками согласен и депутат Воронежской областной думы, руководитель фракции КПРФ Андрей Рогатев.

«Вообще это, конечно, факт вопиющий. С одной стороны — это та самая действительность, которая была установлена определенными структурами, западными, и привела к выступлению того юноши в Бундестаге. И она сегодня приносит плоды — я далек от мысли, что судья адекватно воспринимала реальность, когда выносила решение о штрафе. Но с другой стороны, это говорит и об уровне подготовленности судей, а также законодательства, которое понаписали в Государственной думе», — считает политик.

«С моральной точки зрения, даже если изображение вырвано из контекста, ясно, что знамена бросались к мавзолею Ленина и делали это советские воины? И тогда о какой пропаганде может идти речь, если это фотография советских архивов? Я не удивляюсь — мы сегодня много чего непонятного видим, достаточно вспомнить о задержании журналистов в Белоруссии (речь идет об авторах ИА REGNUM, задержанных белорусскими властями в конце 2016 года, сейчас по этому делу в Белоруссии идет громкий процесс — прим. ИА REGNUM ) — вроде Союзное государство, должно быть единое информационное поле, а такие подходы…»

Руководитель поискового отряда «Дон», на счету которого найденные и поднятые останки сотен солдат Великой Отечественной, Михаил Сегодин охарактеризовал ситуацию просто — бред.

«Это однозначно перегибы, я бы даже сказал — бред. Ну вот у нас есть Центральный военно-исторический музей. Там что, знамен нет? Там что, каски закрашены? Это история, это музей! Демонстрация — это вот ты наколол свастику и вышел в город, или с флагом. Но тут — человек сделал из благих побуждений, показал победу советского народа над Германией, так что это, конечно, чушь полнейшая, а не просто перегиб», — считает Сегодин.

«Есть статья о пропаганде нацизма, и есть комментарии — в них должно быть четко расписано, что такое пропаганда, что такое — демонстрация, как выглядит пропаганда. Хроника, тем более снятая нашей же страной, которая неоднократно показывалась по телевидению на 9 мая, — почему это пропаганда? У нас много хроники осталось со времен войны, которую показывают. Да, есть там свастика. Да, есть там форма. Но все зависит от целей. Хроника — это демонстрация Победы нашего народа над нацизмом. Вот склоненные знамена, вот они летят к стенам Кремля. Давайте тогда вообще откажемся от демонстрации — не будем показывать детям. Фашизм — зло, но о нем нужно рассказывать», — уверен собеседник агентства.

Читайте ранее в этом сюжете: Коля из Уренгоя и судья из Архангельска