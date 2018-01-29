Дания тоже боится Россию, но готова ей противостоять

Копенгаген, , 15:26 — REGNUM Дания всё же увеличит свои военные расходы на 2,14 миллиарда долларов (12,8 миллиарда крон) в ближайшие пять лет. Такое решение принял датский парламент в воскресенье, 28 января, сообщает сегодня, 29 января, Deutsche Welle.

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен мотивировал принятое решение следующим образом: «Исходящая со стороны России угроза реальна, и она нарастает, так что мы должны показать решимость в укреплении своей обороноспособности, и такая решимость у нас есть».

«Когда я впервые принял Владимира Путина в Копенгагене во время моего первого срока в качестве премьер-министра в 2010 году, все думали, что эта встреча станет началом нового, гораздо более тесного сотрудничества между Европой и Россией. И тогда мы сможем сократить свои оборонные расходы», — отметил премьер-министр.

Теперь же Дания стремится укрепить свои позиции в качестве одной из ключевых стран-членов Североатлантического альянса, для чего необходимо вести себя подобающе, а, следовательно, «значительно увеличить» оборонные расходы, подчеркивает руководство страны.

Предполагается, что выделяемая сумма пойдет на борьбу с киберугрозами, а также на финансирование международных операций Дании. Известно также, что Копенгаген собирается создать новую бригаду численностью в 4 000 солдат в районе Балтийского моря.

«Еще 5 лет назад мы не могли подумать, что линия обороны, назовем это так, будет проходить через Европу, мы думали, что основной задачей станут международные операции. Но сейчас мы понимаем, что нам необходим потенциал, чтобы справиться и с тем, и с другим», — отмечает Расмуссен.

Так, уже к 2023 году оборонные расходы Дании будут на 20% выше нынешних, и это самый большой скачок с момента окончания «холодной войны». На 2018 год военный бюджет Дании составит 22 миллиарда крон (порядка 3,7 миллиарда долларов).

Напомним, что население Дании — 5 593 785 человек.