Миф о невинно пострадавшей от СССР Японии: что ждал Токио во Второй мировой

Волгоград, , 05:09 — REGNUM Одна из претензий, выдвигаемая мифологизаторами советско-японских отношений, связана с тезисом о «пострадавшей от СССР невинной Японии». Нападение СССР на Японию в конце Второй мировой войны было якобы совершенно неспровоцированным. Чтобы понять, как все происходило на самом деле, требуется рассмотреть роль Японии во время войны СССР и гитлеровцами во всех подробностях. Что именно требуется учесть, делая вывод о вине Японии, пишет доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Японская группировка, готовая к атаке на дальневосточные и сибирские регионы СССР, простояла в готовности в течение всех четырех военных лет. Сигналом к атаке для японских милитаристов должна была послужить успешно завершенная операция фашистских войск. Поэтому на первом этапе предполагалось нападение на СССР осенью-зимой 1941 года. Этому помешала победа советских войск под Москвой и отбрасывание гитлеровцев от столицы. Вторым рубежом, когда японцы собирались поддержать своего союзника, была весна-лето 1942 года. Всё было готово для тщательного спланированного захвата и разграбления Дальнего Востока и Сибири. И опять японцы не решились выступить, дожидаясь успеха гитлеровцев под Сталинградом. Дождавшись совершенно противоположного — окружения и разгрома немцев — японские милитаристы держали паузу вплоть до Курской битвы, когда любому крупному военачальнику стало предельно ясно, что на захватнических планах Германии поставлен жирный крест.

Был и еще один ключевой фактор, который не позволил Японии атаковать. Японскими стратегами предполагалось, что напасть можно в любой момент, как только перевес их сил над советскими на Дальнем Востоке станет двукратным. А сражение на Западном фронте требовало от СССР задействования дальневосточных и сибирских резервов. Но благодаря умелым действиям командующего Дальневосточным фронтом генерала армии Иосифа Апанасенко, приложившего огромные усилия для маскировки своих сил и затруднения действий японских разведчиков, милитаристы так и не смогли уверенно оценить противостоящие им силы советских воинов.

И, наконец, вот как оценивают советские успехи сами японские историографы:

«Советский Союз, ведя оборонительную войну против Германии, не ослабил свои военные силы на Востоке, сохранив группировку, равную Квантунской армии. Таким образом, Советскому Союзу удалось достичь цели — оборона на Востоке, избежав войны… Главным фактором явилось то, что Советский Союз, обладая огромной территорией и многочисленным населением, за годы предвоенных пятилеток превратился в мощную экономическую и военную державу».

Так можно ли считать невинно пострадавшей Японию, в течение всей войны оттягивавшую на себя военные силы СССР, а значит, и прямо, и косвенной виновную в гибели множества советских людей?

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