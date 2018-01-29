Литва убеждает Финляндию продолжать бояться Россию

Вильнюс, , 14:46 — REGNUM В столице Финляндии Хельсинки прошли консультации политических директоров министерств иностранных дел Литвы и Финляндии, а политический директор Министерства иностранных дел Литвы Аста Скайсгирите встретилась со своей финской коллегой Юккой Саловаарой, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 января. Итоги встречи опубликованы на сайте МИД Литвы.

Скайсгирите утверждала, что «Литва готова дальше укреплять двусторонние отношения с Финляндией и углублять сотрудничество прибалтийских и северных стран».

«Во время консультаций много внимания было уделено обеспечению безопасности в регионе Балтийского моря, дальнейшему укреплению отношений с США, решению энергетических вопросов. Политические директора обсудили борьбу с гибридными угрозами, вопросы стратегической коммуникации и Восточного партнерства. На встрече было решено, что страны будут и дальше поддерживать единую политику ЕС в отношении России, была подчеркнута потребность в продлении санкций», — говорится в сообщении МИД Литвы.

Скайсгирите также посетила находящийся в Хельсинки Европейский центр по противодействию гибридным угрозам. На встрече с представителями учреждения были рассмотрены цели Центра, деятельность и планы на будущее. Было решено, что Литва в ближайшее время отправит эксперта для постоянной работы в этом центре.