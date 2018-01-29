Клинцевич: От кого будут защищать Украину ракетные комплексы Javelin?

Москва, , 13:48 — REGNUM США поставками ракетных комплексов Javelin непосредственно поставили свою подпись под пресловутым законом об реинтеграции Донбасса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 января, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin не предназначены для применения в Донбассе, это вооружение для обороны, которое должно использоваться только при необходимости отразить танковую атаку, указал он.

«Если, как специально подчеркнул спецпосланник США на Украине Курт Волкер, ракетные комплексы Javelin — это самое защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта в Донбассе, то возникает закономерный вопрос: от кого же они будут защищать Украину?» — отметил Клинцевич.

Получается, что США поставками этих комплексов непосредственно поставили свою подпись под пресловутым законом об реинтеграции Донбасса, объявившего Россию агрессором, продолжил сенатор.

«По сути, закон и делался под их диктовку. Так же верно, как и дважды два четыре, — подобные поставки еще дальше отворачивают Киев от Минских соглашений», — сказал Клинцевич.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») отмечал, что заявления спецпредставителя США по Украине не вяжутся с действиями Вашингтона. По его мнению, говорить о необходимости установления мира на Донбассе и параллельно поставлять Киеву оружие — «очень в духе американской внешней политики, печально известной использованием двойных стандартов и манипулированием общественным мнением».

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