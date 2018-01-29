100-летие боя под Крутами: а кто будет умирать ради капиталов Порошенко?

Киев, , 19:14 — REGNUM Сегодня, 29 января, Украина отмечает 100-летие боя под Крутами (Черниговская область). В 1918 году бой произошел между советским отрядом и войсками Украинской народной республики, которые пытались остановить наступление на Киев. Украинские историки героизируют это событие как «пример борьбы молодежи за независимость Украины». Всего в бою погибли от 70 до 100 человек, воевавших на украинской стороне. Сражение дало возможность на несколько дней задержать большевиков под Киевом и подписать Брест-Литовское мировое соглашение.

28—29 января в Киеве, Сумах, Чернигове, Ивано-Франковске проводят военные реконструкции в память «российско-украинской войны» 1918 года.

В частности, 28 января в Тернополе 25 юношей и девушек добровольно провели сутки в бывшем изоляторе КГБ в рамках акции в память о «героях Крут». В бывшей тюремной камере молодые люди сутки находились без средств коммуникации, с определенными ограничениями в еде, чтобы «хотя бы частично ощутить на себе то, через что пришлось пройти тем, кто отстаивал независимость Украины». Такая акция в память о «героях Крут» завершилась воскресной литургией в часовне бывшего следственного изолятора КГБ, а ныне — Музея политзаключенных.

К 100-летию события на сайте Сумского областного архива подготовлена фотодокументальная выставка.

«В подборке представлены копии документов, публикаций в печати, фотоматериалов, статьи о событиях столетней давности, отчеты о количестве расстрелянных и прочее», — отметил директор архива Юрий Олийник.

В Черниговской области на станции «Круты» 29 января в 12:00 состоится литературно-художественная композиция и церемония возложения цветов к мемориалу «Памяти героев Крут».

Сегодня же в Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод «Арсенал», сообщает Украинский институт национальной памяти.

«29 января в Киеве на историческом месте идет реконструкция боя войск УНР против большевиков на заводе «Арсенал». Актеры воссоздадут события в конце января 1918 года», — говорится в сообщении.

«Благодаря подвигу героев Крут были заложены основы украинской государственности на века вперед». Об этом написал в Twitter президент Украины Петр Порошенко.

«Сто лет прошло с того дня, когда отважные ребята-герои дали бой преобладающим силам врага и на несколько суток задержали наступление красных россиян на Киев. Этих несколько дней хватило для того, чтобы на столетие вперед заложить основы украинской государственности. Они боролись, чтобы мы победили», — отметил Порошенко.

Бой под Крутами он назвал одной из «многочисленных битв в извечном «крестовом походе» России против Украины».

«Станция Круты — лишь маленькая точка на карте железнодорожных сообщений. И — только одна из многочисленных битв в извечном «крестовом походе» России против Украины. Но Круты в пространстве и времени бытия украинского народа занимают чрезвычайно важное место. Это название, как писал Улас Самчук, «врезалось в наше народное естество, в наш дух и нашу плоть», — добавил Порошенко в своем Фейсбуке.

Кроме того, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что «бой под Крутами на столетия вперед заложил основы государственности Украины».

«Безусловно, станция Круты, с одной стороны — это небольшая станция на карте Украины, одна небольшая точка на карте железнодорожных сообщений, это одно из многочисленных сражений украинского народа за свою независимость, сражений с Российской империей, с российскими захватчиками… Именно здесь отважные юноши, ребята-герои дали бой превосходящим силам врага. Они на несколько суток задержали наступление красных россиян на Киев. Но тех нескольких суток нам как раз и хватило… Центральная рада успела подписать Брестский договор, и тем самым засвидетельствовать международную субъектность УНР и заставить Россию впервые признать границы Украины», — сказал Розенко в Черниговской области.

Впрочем, многие украинские эксперты утверждают, что эти события (и им подобные) современные украинские политики используют исключительно для формирования своего рейтинга. Оппозиционный политик Василий Волга отмечает, что президент Порошенко сегодня говорил праздничную речь о «гроях Крут» только лишь в надежде на то, что «найдутся такие же чистые дети, которые поверят его вранью, как и поверили тогда, в 18-м году, и пойдут умирать ради его капиталов».

«Пятнадцати-, семнадцатилетние юноши, совершенно ничего не понимавшие в том, что происходит, не знавшие всей подлости и трусости профессиональных «патриотов», взяли винтовки и куда-то пошли. Они пошли выполнять приказ подлецов и трусов только лишь потому, что не могли разобраться в том, что же происходит на самом деле. Их просто научили выполнять приказы, и они не могли поступить по другому. Основная масса из них спаслась бегством. Те, кто бежать не смог, попали в плен Красной Армии и были расстреляны. Они даже не поняли — за что! А ведь на самом деле своими смертями они просто дали «патриотам» возможность бежать. Порошенкам, Парубиям, Турчиновым, всем, кто их послал на смерть, они дали возможность бежать, прихватив с собой награбленное», — отмечает Волга.

«То же самое будет и сегодня. Порошенки, Турчиновы, Парубии, и всякая другая нечисть, посылая украинцев, одурманенных пропагандой, воевать против Донбасса, на самом деле просто выигрывают время для спасения своих шкур и своих же капиталов», — добавляет политик.

«История под Крутами имеет один важный урок — когда идиоты политики неспособны договориться между собой, неспособны преодолеть коррупцию, неспособны вызывать доверие у народа, когда вместо реальных шагов по улучшению жизни народа, его кормят байками о языке, вышиванках и черноземках, то единственное, что 40 млн страна может противопоставить агрессору — горстку студентов-романтиков, чтобы спустя сто лет восторгаться их героической борьбой, проклиная коррупционную власть идиотов-догматиков и негодяев и смотря по сторонам, куда бы податься подальше в поисках лучшей доли», — анализирует политолог Юрий Романенко.

Общественный деятель Макс Бужанский подчеркивает, что ему лично никак не удаётся воспринять бой под Крутами чем-то иным, как незначительной стычкой.

«В которой не имеющий абсолютно никакой поддержки у населения режим кое-как наскреб три-четыре сотни студентов и бросил их погибать. И если считать это символом, то символ получается довольно двусмысленным», — отмечает он.