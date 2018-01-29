Совет Думы считает нецелесообразной уплату взносов в ПАСЕ

Москва, , 12:44 — REGNUM Совет Думы считает нецелесообразным платить взносы в ПАСЕ со стороны России и поручил вице-спикеру Госдумы Петру Толстому («Единая Россия») и главе комитета по международным делам Леониду Слуцкому (ЛДПР) продолжить взаимодействие со специальной комиссией бюро ПАСЕ по вопросам возобновления полноценной работы Российской Федерации в ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 января, это следует из опубликованного протокола заседания Совета Думы.

В ходе заседания 25 января Совет Думы заслушал информацию об участии в работе специальной комиссии бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Принято решение принять к сведению информацию заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого об участии в работе специальной комиссии Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Заместителю председателя Государственной думы Петру Толстому, председателю комитета Государственной думы по международным делам Леониду Слуцкому продолжить взаимодействие со специальной комиссией бюро ПАСЕ по вопросам возобновления полноценной работы Российской Федерации в ПАСЕ», — говорится в документе.

Также принято решение «считать нецелесообразной уплату в настоящее время взносов Российской Федерации в бюджет ПАСЕ», следует из протокола.

Летом 2017 года из-за длительного неучастия России в работе ПАСЕ Москва отказалась делать взнос в бюджет Совета Европы, который составлял около 33 млн евро в год.

Россия с 2016 года не принимает полноценного участия в работе ПАСЕ и намерена продолжить работу только после внесения изменений в регламент Ассамблеи. Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в апреле 2014 года, вскоре после начала украинского конфликта.

Одним из инициаторов создания рабочей группы по гармонизации был новый президент ПАСЕ Микеле Николетти, утвержденный в должности 22 января. По итогам первого заседания комиссии российские парламентарии отметили конструктивный характер дискуссии и выразили готовность дальше работать с коллегами из ПАСЕ над «преодолением кризиса» в Ассамблее.

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