Эрдоган портит отношения и с Грецией

Станислав Тарасов, , 11:56 — REGNUM

Корабли береговой охраны Турции не позволили военному катеру с министром обороны Греции Паносом Камменосом на борту войти в акваторию островов Имиа (турецкое наименование — Кардакские скалы) в Эгейском море, где тот намеревался возложить венок. Надо полагать, так Афины решили отметить годовщину событий января 1996 года в районе островов, когда погибли три пилота ВМС Греции. Этот инцидент произошел в разгар военного кризиса в отношениях между Турцией и Грецией, что спровоцировало кораблекрушение турецкого судна в акватории Имиа 25 декабря 1995 года. Тогда на острове высадился корреспондент турецкой газеты Hürriyet, сорвал установленный там греческий флаг и поставил турецкий. Несколькими часами позже на острове высадились греческие моряки и восстановили статус-кво.

Два небольших скалистых острова в Эгейском море под общим названием Имиа считаются спорными. Они входили в состав Османской империи до того, как в XIX веке греки не обрели независимость. После этого на острова никто не претендовал, пока Додеканезский архипелаг, в состав которого входит Имиа, в начале ХХ века не был оккупирован Италией. В 1923 году острова были переданы итальянцами Греции. В 1970-е годы Турция заявила, что Рим не имел права этого делать. А в начале 2017 года по приказу Генштаба Греции на острова попытался высадиться десант в ответ на визит в регион Имиа главы Генштаба Турции генерала Хулюси Акара, что повлекло за собой эскалацию кризиса в греко-турецких отношениях. Назревавший конфликт был остановлен международным сообществом, но Анкара и Афины не отказались от претензий. Возможно, так будет и на сей раз.

Однако сегодня появились сопутствующие важные обстоятельства. Первое. Очередная напряженность в отношениях между Турцией и Грецией вышла на поверхность после того, как греческий Верховный суд отказался экстрадировать восемь турецких солдат, подозреваемых в участии в попытке государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года. Эти военные бежали в Грецию. И только после этого генерал Акар нанес «неожиданный» визит на остров Имиа в Эгейском море. Второе. Инцидент совпадает с проведением Анкарой операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии в регионе Африн, что в мире вызывает неоднозначную реакцию, в том числе на фоне осложнившихся отношений Турции с ЕС. Третье. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, заявил, что «европейцы не понимают всех проблем соседствования с такой агрессивной страной, как Турция», и призвал принят решение, «что же мы будем делать с этим агрессивным поведением Турции».

Вот почему так отреагировал Ципрас. В декабре 2017 года Грецию посещал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Это было первым государственным визитом главы Турции в страну греков за 65 лет. В ходе его планировалось обозначить тренд на примирение между двумя странами. Но вместо того Эрдоган шокировал намеком на необходимость повторных переговоров о мирном договоре между двумя странами, который был заключен в 1923 году. И тем самым высыпал полное ведро соли на рану, которой сто лет. Как писало в этой связи норвежское издание Dagbladet, «Афинам были по сути предъявлены территориальные претензии, ставящие под сомнение Лозаннский договор 1923 года, согласно которому Греция получила почти все острова в Эгейском море у побережья Турции». Турция тогда выступала как страна, проигравшая Первую мировую войну. Так что Эрдоган знает — Лозаннский договор был далеко не худшим вариантом для Анкары в процессе выхода из сложной ситуации.

Ведь после того, как Греция проиграла в греко-турецкой войне 1921−1922 годов, подписанный в Лозанне мир привел к «обмену»: полмиллиона мусульман на западе бежали на восток, в новую Турцию, а полтора миллиона православных христиан на востоке бежали на запад, в Грецию. А до того более миллиона армян стали жертвами первого в XX веке массового геноцида. Память об этнических чистках в Османской империи жива. И не только в Греции, но и в Турции. Помимо того, у греков на подсознательном уровне существует осознание исторической трагедии — уничтожения Османской империей Византийской империи. А у турок — осознание того, что нынешняя Греция является «куском» бывшей Османской империи. Так что оснований для турецко-греческой напряженности хватает, доставать из шкафов «исторические скелеты» двум народам чревато.

Об этом и предупреждал премьер-министр Греции, заявляя, что «оспаривание Лозаннского договора опасно как для отношений между двумя странами, так и региона». Что дальше? На наш же взгляд, Эрдоган не случайно идет на обострение отношений с Ципрасом именно сейчас, когда операция «Оливковая ветвь» на севере Сирии развивается далеко не по сценарию Анкары. В Эгейском море турки вряд ли сейчас решатся на военный конфликт, но могут создать Западу и НАТО — наряду с Ближним Востоком — неожиданную головную боль. Тем более что после срыва переговоров по кипрскому урегулированию Турция может себя больше не сдерживать. Правда, получается, что ныне внешняя политика Анкары в итоге проявляет признаки деградации: вместо того чтобы увеличивать число друзей и союзников, способствует росту числа врагов и сложных проблем.

При этом на южном фланге НАТО формируется кризисная ситуация, когда Брюссель может встать перед выбором, сторону какого из членов — Турции или Греции — занять в случае, если придется делать выбор. События развиваются таким образом, что стоит начать задумываться над разными пророчествами о том, что «между Турцией и Грецией может вспыхнуть война». Эрдоган ведет большую геополитическую игру, последствия которой предвидеть сегодня очень сложно. И не факт, что у него не дрогнет палец на гашетке.