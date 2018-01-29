Армения получила на вооружение российские ПТРК «Корнет-Э»

Леонид Нерсисян, , 10:54 — REGNUM

28 января в Армении отмечали профессиональный праздник военнослужащих — День Армии. В целом празднования не отметились какими-то очень большими масштабами, однако во время небольшого военного показа и выставки вооружения в городе Гюмри был продемонстрирован наиболее современный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» российского производства. Слухи о закупке этих ПТРК Арменией были и раньше, однако открыто этот «убийца танков» был продемонстрирован впервые. Как присутствие этого оружия повлияет на баланс сил в азербайджано-карабахском конфликте?

ПТРК «Корнет» способен поразить любой танк в мире

Первые слухи о приобретении ПТРК «Корнет» появились в 2013 году (50 пусковых установок и 200 ракет), однако фактических подтверждений они не получили. В феврале 2016 года был опубликован предварительный список вооружения, которое Армения должна была приобрести в рамках российского льготного кредита на сумму $200 млн. В списке был более старый ПТРК «Конкурс-М» (принят на вооружение в 1991 году), а вот «Корнета» не было. Однако позже не раз звучали заявления о том, что список был частично пересмотрен и реальный перечень подписанных контрактов оказался иным.

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«Корнет-Э» относится к ПТРК второго поколения (цель сопровождается с пусковой установки на протяжении всего полёта ракеты в полуавтоматическом режиме, тогда как комплексы третьего поколения работают по принципу «выстрелил и забыл»). Управление ракетой осуществляется не по проводам, как у более старых советских ПТРК «Фагот», «Конкурс» и т. п., а по лазерному лучу. Максимальная дальность поражения целей составляет 5,5 км, при этом тандемная боевая часть обладает огромной бронепробиваемостью — 1000−1200 мм стали за динамической защитой. Таких показателей достаточно для поражения любого из существующих на сегодняшний день танков в лобовую проекцию, в том числе и Т-90С, имеющихся в арсенале ВС Азербайджана. Новая экспортная модификация «Корнет-ЭМ» имеет ещё большую дальность поражения целей — до 10 км.

ПТРК «Корнет» в ВС Армении и Армии обороны НКР — давняя необходимость

В последние годы Азербайджан приобрёл достаточно большое количество современной российской бронетехники, в том числе 100 танков Т-90С и примерно столько же боевых машин пехоты БМП-3. Если последние вполне успешно можно поражать и с помощью устаревающих советских ПТРК «Фагот», «Конкурс» и «Метис», то броню Т-90С они способны пробить только в боковую или заднюю проекции. В этом свете приобретение «Корнетов» стало необходимостью ещё несколько лет назад. Особенно с учётом того, что Азербайджан приобрёл их ещё давно, наряду с израильскими ПТРК Spike, отлично показавшими себя во время апрельской войны в Нагорном Карабахе против армянских танков Т-72.

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Теперь можно сказать, что Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики (АО НКР) и ВС Армении исправили это упущение и противотанковая оборона получила достойный уровень. Это, в свою очередь, ещё сильнее уменьшит роль танков в гипотетической войне, сделав их достаточно простыми целями при попытках использовать их во время наступления (особенно этому способствует рельеф местности). Судя по всему, в рамках возможного конфликта их применение, кроме как в качестве подвижных огневых точек, уже почти невозможно для обеих противоборствующих сторон. Естественно, это понижает шансы на успешное наступление, а значит и на вероятность возникновения реальной полномасштабной войны.

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Помимо уничтожения бронетехники, «Корнет» отлично подходит для борьбы с железобетонными длительными огневыми точками, так как способен пробивать плиты толщиной до 3−3,5 метра. Также есть возможность использовать ракеты с термобарическими боевыми частями, очень эффективными против лёгкой техники и пехоты — одна такая ракета сопоставима по мощности со 152-мм осколочно-фугасным снарядом.

При этом надо отметить, что приобретение ПТРК «Корнет-М» также было бы неплохим решением, так как эти комплексы способны использовать как новые тандемные управляемые ракеты, так и ракеты советских ПТРК «Фагот» и «Конкурс», что повышает их эффективность во время реальной войны — далеко не каждая цель требует использования дорогостоящей ракеты «Корнета».