СМИ Украины извратили сказанное Волкером о праве вето РФ

Киев, , 08:54 — REGNUM Украинские СМИ приписали словам спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о праве вето России прямо противоположное значение. 29 января ситуацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

Некоторые украинские СМИ начали раскручивать ложь о том, что Волкер в интервью телеканалу «112 Украина» заявил о возможности лишения России права вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Между тем содержание заявления Волкера было строго противоположно указанному в заголовках тезису.

«Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить», — сказал Волкер.

Кроме того, Волкер добавил, что для решения украинского вопроса международному сообществу «очень важно коммуницировать с Россией напрямую».

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ответ на опубликованные украинскими СМИ измышления заметил, что подобные «мечты» могут озвучивать лишь ничего не смыслящие в международном праве и политике люди.

«Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины (Павел Климкин) и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве», — написал сенатор.

Также отметим, официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила 26 января, что использование РФ права вето в СБ ООН мешает «возложить ответственность» за применение химического оружия на виновную страну и становится «большой проблемой для мира».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти не раз озвучивали предложения лишить Россию права вето в СБ ООН. В настоящее время Россия (правопреемница СССР, государства — учредителя ООН), наряду с другими постоянными членами СБ ООН вправе наложить запрет на любую резолюцию ООН, тем самым заблокировав инициативу.

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Предложение о лишении РФ права вето исходило и от главы МИД Украины Павла Климкина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи советовала ему сначала «навести порядок» на родине и лишь после этого пытаться улучшить работу «международных механизмов».

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