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Представитель сирийской оппозиции: «Сочи — это шанс установить мир»

Политика

28 января в Сочи прибыл самолет с первыми участниками Конгресса нацдиалога Сирии

Представитель сирийской оппозиции: «Сочи — это шанс установить мир»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Сочи, Краснодарский край, 29 января 2018, 08:38 — REGNUM  Власти Российской Федерации способны обязать стороны конфликта в Сирии следовать по «мирному пути». Об этом, как передает НТВ, сообщил представитель астанинской платформы сирийской оппозиции Абдулджалил аль-Саед.

«Россия имеет контакты с самыми различными сторонами и способна обязать стороны следовать по мирному пути, — сказал Абдулджалил аль-Саед. — Сочи — это шанс установить мир и зародить надежды в сердцах сирийских граждан, которые сейчас думают, что другие страны их судьба не интересует».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января в Сочи прибыл самолет с первыми участниками Конгресса нацдиалога Сирии, который состоится 30 января 2018 г.

Из Дамаска в РФ прилетели 175 участников мероприятия. Всех прибывших иностранных граждан встретили согласно русским традициям — хлебом, солью и песнопениями.

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Война в Сирии
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