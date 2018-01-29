Пушков: Лишить РФ права вето в ООН мечтает глава МИД Украины

Москва, , 07:21 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал «возможность» лишения Российской Федерации права вето в Организации Объединенных Наций (ООН).

«Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины (Павел Климкин) и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве», — написал сенатор.

Отметим, что эта реплика Пушкова стала своеобразным ответом на заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера.

28 января спецпредставитель США Волкер в интервью в программе «Завтра» на телеканале «112 Украина» сообщил, что Российскую Федерацию не будут пытаться лишить права вето в ООН в вопросе введения миротворцев на территорию Донбасса.

По его словам, когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Волкер также добавил, что для решения проблемы Украины международному сообществу «очень важно коммуницировать с Россией напрямую».

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