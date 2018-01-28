Саудовско-израильский сговор, которого не было

Авигдор Эскин, , 23:32 — REGNUM

Территория этого царства-государства распростерлась на два миллиона квадратных километров с лихвой. Как известно, на территории саудовского царства расположены святейшие для мусульман всего мира Мекка и Медина, однако столицей был избран город-новостройка Риад. В одном месте оно почти касается территории Израиля. Таинственная Саудовская Аравия — колыбель ислама и арабского мира, отдаленная и загадочная для сознания друзей и врагов.

К разряду сокрытого и неразгаданного относится и нынешнее состояние отношений между Иерусалимом и Риадом. Израильская пресса сообщает в эти дни, что генеральный директор Всемирной исламской Лиги доктор Мохаммед аль-Карим аль-Иса направил открытое послание музею Холокоста в Вашингтоне, в котором называет геноцид еврейского народа «одним из самых ужасающих преступлений в истории человечества», а отрицающих его — «преступниками, покушающимися на чистые души убиенных». Эта организация является детищем Саудовской Аравии, а сам доктор Мохаммед аль-Карим аль-Иса — бывшим министром юстиции и одним из богатейших людей королевства.

На протяжении многих десятков лет арабско-мусульманский мир, возглавляемый Саудовской Аравией, относился с пиететом и пониманием к муфтию Иерусалима Хаджу Амину аль-Хуссейни — близкому другу и союзнику Гитлера, сформировавшему для Третьего рейха мусульманскую дивизию Боснии. Он же был главным вдохновителем создания «палестинского движения». Отношение саудитов к ХАМАСу не было простым, ибо ваххабиты никогда не жаловали «братьев-мусульман», однако опирающаяся на нацистские источники (куда более, чем на Коран) хартия этого радикального движения никогда не вызывала в Риаде нареканий. Вышеприведенное обращение к Музею Холокоста накануне международного дня его поминовения — это продуманный шаг. Властители Саудовской Аравии хотят показать президенту Трампу, что они совсем не такие, как иранские аятоллы. Как известно, в Тегеране есть обычай проводить каждый год конкурс на издевательские карикатуры по теме Холокоста.

За последние пару лет мы наберём пару десятков высказываний в пользу Израиля со стороны анонимных и проявленных источников в самой верхушке управления королевством.

Казалось бы, понятно. Израиль и Саудовская Аравия нашли общий язык в противодействии иранской экспансии. Однако всё куда сложнее.

Помнится, как летом 1981 года я оказался гостем на конференции израильского лобби АЙПАК в Вашингтоне, активно работавшего против продажи администрацией Рейгана разведывательных самолетов АВАКС Саудовской Аравии. Никто тогда не догадывался, что все шаги президента Рейгана были обусловлены стремлением нанести стратегический удар по СССР, обрушив цены на нефть. Интересы безопасности Израиля, как казалось, были под угрозой, учитывая территориальную близость, но на кон была поставлена стратегия победы над СССР, о чём мы узнали позже. Оглядываясь назад, можно признать, что никакие американские поставки оружия Саудовской Аравии не были реальной угрозой для Израиля. Участие Риада в стратегическом наступлении Рейгана — пример успешного доверительного сотрудничества.

Есть нечто таежно-загадочное во всех делах аравийских. Саудовская Аравия занимает третье место в мире по затратам на оборону. Впереди Риада (более восьмидесяти миллиардов в год) только США и Китай. По затратам на оборону Саудовская Аравия опережает Россию и Индию, не говоря уже об Израиле. Между тем саудиты проигрывают в конфликте в Йемене даже иранским подмастерьям.

Один из российских лидеров назвал их недавно «дебилами». Похоже, американцы именно так привыкли относиться к ним: внешние лесть и подобострастие, но одновременно — презрение и уверенность в собственном превосходстве.

Американцам пришлось поплатиться за своё высокомерие. Крупнейший американский знаток Саудовской Аравии, бывший офицер ЦРУ Брюс Ридель опубликовал недавно книгу про американо-саудовские отношения под названием «Короли и президенты». Помимо обычных громких слов о неизменной дружбе и о главном союзнике на Ближнем Востоке, Ридель позволил себе в самой резкой форме охарактеризовать два крупнейших кризиса в отношениях с Саудовской Аравией. Эмбарго на поставку нефти после победы Израиля в Войне Судного Дня осенью 1973 года ударило жесточайшим образом по казне США и по карману каждого американца. Вторым катастрофическим ударом по саудовской-американской идиллии были теракты 11 сентября 2001 года, подготовленные и осуществлённые гражданами Саудовской Аравии. Речь идёт о главном союзнике в важнейшем для Америки регионе. Отбросим в сторону конспирологический мусор и неподтвержденные домыслы. Представим себе, что эти граждане Саудовской Аравии никаким касанием не имели отношения ни к каким государственным структурам там. Тем не менее. Никто ведь не может вообразить, чтобы такое совершили граждане Израиля или Великобритании.

В Израиле хорошо помнят, что кризис 1973—1974 годов был попыткой арабского мира во главе с Саудовской Аравией полностью его задушить. Главной темой для Риада тогда был Иерусалим.

Всё это хорошо известно израильским знатокам арабского мира. В прошлом они не раз допускали ошибки, побежав, «задрав штаны», навстречу тому или иному соблазну миром. У Израиля и Саудовской Аравии есть сейчас общие интересы. Но в Иерусалиме также знают, что Брюс Ридель точно определил опасности любой игры с детьми Аравийской пустыни. Особенно когда их королевство сотрясается внутренними катаклизмами.