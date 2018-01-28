Кто будет возрождать ИГИЛ*?

Станислав Тарасов, , 13:07 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «в Сирии не осталось террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые могли бы вести боевые действия». В то же время он отметил, что «США под прикрытием борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживает и вооружает террористов из «Демократического союза» (PYD) и «Отряда народной самообороны» (YPG)». Их в Анкаре считают террористическими, а в Вашингтоне воспринимают как союзников в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Так Эрдоган повторил известную турецкую формулу, согласно которой «США руками одних террористов (сирийских курдов — С.Т.) уничтожают других террористов, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». В известном смысле он прав в том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утеряла свою прежнюю боеспособность, хотя Вашингтон продолжает призывать Турцию сосредоточиться прежде всего на борьбе с этой группировкой. А где джихадисты? В Африне их нет. Проблема существует скорее в восточных районах Сирии, ближе к границе с Ираком.

Теперь Анкара заявляет о возможном расширении географии операции «Оливковая ветвь» в Сирии в сторону Манбиджа, вплоть до границы с Ираком. Сплошные парадоксы. Если учитывать то, что турки сражаются сейчас с сирийскими курдами, которых поддерживают американцы, то можно говорить, что Турция и США фактически вступили в опосредованное боевое столкновение. Но если Вашингтон «перенацелит» Анкару на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то турки получат поддержку от американцев. И тогда начнется самое драматическое, когда Турции нужно будет считаться (или не считаться) с интересами России, Сирии, Ирана и Ирака, проваливаясь всё глубже и глубже больше в ближневосточную трясину.

Анкара обозначает в качестве своей главной цели сирийских курдов, всех уверяя, что, воюя с ними, она таким образом защищает свои границы. Тогда возникает вопрос о причинах расширения масштабов операции «Оливковая ветвь». Всё запутано до предела. По утверждениям турок, американцы должны отказаться от поддержки сирийских курдов и действовать совместно с Турцией как союзником по НАТО. Вот что в очередной раз заявил по этому поводу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым:

«Неужто такая страна, как США, с мощной армией и внушительными ресурсами, может нуждаться в помощи горстки террористов? Граница Турции — это также рубеж НАТО. Уму непостижимо, как можно воспринимать границу НАТО в качестве источника угрозы. Этому нет объяснения. Это открытое проявление вражды. Анкара не позволит реализовать подобный план вне зависимости от того, кто и какая держава за ним стоит. Этому не бывать!»

В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном Макмастер якобы сообщил, что «Вашингтон больше не будет поставлять вооружения сирийским курдам. Но сами США эту информацию не комментируют.

Так обозначаются два проекта. Первый — турецкий. Согласно ему, Анкара намерена закрепиться в Сирии на территориях, где могла быть провозглашена очередная курдская автономия. Затем Турция собирается принять активное участие в предполагаемом сирийском государственном строительстве. Второй — американский. США сохраняют свое военное и политическое присутствие в Сирии, используют сирийский курдов, с одной стороны, как плацдарм для «демократического давления» на Дамаск, с другой, на Турцию, не исключая при этом и фактор ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На днях центральное командование вооруженных сил США на вопрос, продолжат ли они вооружать курдов, несмотря на турецкую операцию «Оливковая ветвь», ответило так: «Мы обязаны и настроены поддерживать сирийских курдов в борьбе для обеспечения окончательного поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке». Так вырисовывается еще один американский проект: Вашингтон не считает битву с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завершенной, зато удары Турции по сирийским курдам — при определенных условиях и обстоятельствах — будут квалифицироваться как «стремление нейтрализовать силы, ведущие борьбу с джихадистами».

По сути, говорит профессор Университета штата Пенсильвания Дженнифер Ловенштайн, «США намерены повторить в Сирии свой опыт в Ираке и Афганистане». Кстати, и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «США останутся в Сирии, чтобы помочь сирийскому народу и не допустить возрождения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Более того, в Вашингтоне не делают особого секрета относительно своих дальнейших действий. Как пишет The Washington Post, администрация Трампа стремится использовать сложившейся сирийский пасьянс с особым раскладом в определенной последовательности.

После Афганистана и Ирака инициирована гражданская война в Сирии, в которую наряду с Россией и Ираном теперь напрямую вовлечена Турция. Теперь, подчеркивает издание, с сирийского плацдарма можно начать активное противостояние Ирану. При этом США будут и дальше разыгрывать в своих интересах «местные карты», воздерживаться — до определенного момента — от собственного значительного военного присутствия в регионе, действовать «чужими руками».

Новость о том, что на днях силы иранского Корпуса стражей исламской революции ликвидировали на западе Ирана группировку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в этом контексте воспринимается как одна из первых ласточек готовящейся «персидской весны». Не получится ли так, что увязнувшей в сирийских песках Турции придется столкнуться и с этой операцией? Прогнозы не внушают оптимизма.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ