Эрдоган пригрозил турецкой оппозиции Аллахом

Ариф Асалыоглу, , 11:39 — REGNUM

Железная дорога Карс-Ыгдыр-Нахичевань дойдет до Ирана

Портал SonDakika.com сообщает, что турецкое правительство приступило к созданию железнодорожной линии между Турцией и Ираном. Завершена работа над участком дороги Карс — Ыгдыр — Нахичевань. Теперь линия будет продлена на юг, до Ормузского пролива, связав тем самым дорогу с Ираном. Министерство транспорта, мореходства и связи Турции продолжает превращать регион в единую логистическую сеть: вслед за Баку — Тбилиси — Карс и Лондон — Пекин делается важный шаг на южной границе. Линия из Ирака пройдет в Саудовскую Аравию через Иорданию, тем самым будет восстановлена историческая Хиджазская железная дорога. Таким образом, груз из Китая или Казахстана можно будет доставить по железной дороге через Карс в Саудовскую Аравию и Южную Африку. Министр транспорта Турции Ахмет Арслан заявил о том, что переговоры проводятся с Суданом. «Нашей целью является непрерывная линия между Саудовской Аравией и Египтом в Судан и Южную Африку. Это будет не только Хиджазская железная дорога. Правильнее было бы сказать, что мы хотели бы связать железнодорожную сеть между Турцией, Азией и Европой также и с Африкой. Остальные страны также очень заинтересованы в этом вопросе», — отметил министр.

Версии о судьбе Багдади

Согласно CNN Turk, несмотря на успех в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии и значительные потери джихадистов, судьба лидера этой террористической группировки Абу Бакра аль-Багдади до сих пор неизвестна. Были выдвинуты различные предположения — жив ли Багдади и где он может находиться. Время от времени появляется информация, будто главарь джихадистов был убит во время воздушного налета со стороны США или России. Однако версия о том, что Багдади жив, кажется более правдоподобной. «Мы считаем, что он находится на территории Сирии, недалеко от границы с Ираком, в регионе, подконтрольном ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил исследователь и глава по безопасности иракских военных СМИ Саид аль-Чеяши. Подчеркнув, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится в процессе распада с момента начала операции в Мосуле в октябре 2016 года, Чеяши добавил, что условия вынудили группировку применять новую тактику. В соответствии с имеющейся информацией, Багдади передал свои полномочия комиссии.

Иранский генерал угрожает Турции

Главный военный советник духовного лидера Ирана генерал-майор Яхья Рахим Сафеви назвал турецкое военное присутствие в Сирии «противозаконным» и выразил скрытую угрозу в отношении Анкары. По данным государственного иранского информагентства IRNA, Сафеви, комментируя турецкую операцию «Оливковая ветвь» в Африне против курдов, заявил следующее: «Основной стратегией США в новом году является защита конфликтных зон. Соединенные Штаты хотят установить автономную область для курдов на юге Турции в Ираке, создав силовые группы в размере 30 тысяч человек. С другой стороны, курды знают, что для того, чтобы это стало постоянным, им необходимо достигнуть Средиземного моря, поэтому они заняли Африн. Этот шаг курдов является нарушением национального суверенитета Сирии. По нашему мнению, присутствие Турции и США на сирийской земле незаконно. Сирийская армия и государство не допустит этого».

Свободная армия Сирии начала наземную операцию в Африне

Свободная армия Сирии (САС) начала военные действия в рамках операции «Оливковая ветвь», рассказывает Shaber3. Утверждается, что в операции принимает участие около 25 тысяч военных. САС поддерживают танки турецких вооруженных сил. В официальном заявлении Свободной армии Сирии говорится: «Мы не планируем войти в Африн. Мы стремимся осадить регион и выгнать террористическую организацию «Отряды народной самообороны» (подразделение сирийских курдов — А.А.)». Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что операция «Оливковая ветвь», начатая в Афине, будет проводиться в четыре этапа, а безопасная зона будет сформирована длиной в 30 километров.

9 edgarwinkler ООН

Франция созывает срочное совещание ООН

Reuters: министр иностранных дел Франции Ле Дриан созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с началом турецкой операции в Африне. Также Франция призвала Турцию к сохранению спокойствия.

Что мировая пресса пишет об операции в Африне?

Обзор представляет Shaber3. Немецкая газета Die Welt в материале под заголовком «Турецкая наземная операция в Сирии «фактически» началась» сообщает, что эта кампания может увеличить напряженность в отношениях между Турцией и США. Немецкая газета Die Zeit в статье «Эрдоган начал наземную операцию против сирийских курдов» пишет, что операция призвана «обеспечить безопасность границ» и направлена против «Отряда народной самообороны» и «Демократического союза», а также дополняет — «США предупредили Анкару о том, что им не следует участвовать в военной кампании». Немецкая радиостанция Deutsche Welle сообщает о военных действиях. Турецкая тяжелая артиллерия на протяжении нескольких дней обстреливает группу курдских боевиков из «Отрядов народной самообороны» на севере Сирии. «В то же время сухопутные войска одновременно входят в район поселения в Африне. Президент Турции решился на очень рискованные военные действия», — говорится в материале. Немецкая газета Stern полагает, что «операция может причинить вред отношениям Анкары, Вашингтона и Москвы». Американская газетаThe Washington Post отметила, что турецкая операция в Африне может столкнуть лицом к лицу иностранные силы, поддерживающие разные группировки на севере Сирии. Французская газета Le Figaro заявляет, что Анкару беспокоят планы Вашингтона в отношении Сирии. Издание считает, что Турция «выступила против проекта США по созданию пограничных сил на северной границе Сирии» и это «заставило Вашингтон еще раз пересмотреть свои планы». Арабская Аль-Джазира пишет, что «Анкара готовится начать военную операцию за пределами своих границ по очистке территории от «Отрядов народной самообороны», которые они называют «террористами». Корреспондент британской корпорации BBC News в Турции Марк Лоуэн рассказывает, почему военные действия происходят именно сейчас. Он говорит о том, что Турция воспринимает сотрудничество США и «Отряда народной самообороны» как угрозу. Именно поэтому Анкара рискнула столкнуться лицом к лицу со своим союзником по НАТО — американцами. Британская газета The Guardian пишет, что Турция обещает очистить Африн от «Отряда народной самообороны», а The Telegraph отмечает, что Анкара начала операцию в Африне с целью уничтожить силы, поддерживаемые США. Британская газета The Independent сообщает, что вслед за Африном турки готовятся к проведению операции в Манбидже.

Подготовка на границе

Размещенные на юге Турции в Кахраманмараше системы ПВО НАТО приведены в состояние готовности на случай возможных атак со стороны Сирии. Как передает CNN Türk, в те дни, когда говорилось о возможной операции в Африне, были проведены необходимые работы по техническому обслуживанию и проверке систем для того, чтобы они были в состоянии устранить любую возможную угрозу.

Эрдоган предупредил Демократическую партию народов

Как сообщает TR724, президент Турции и глава Партии справедливости и развития (ПСР) Эрдоган выступил на Конгрессе Женского крыла партии в Бурсе. «Я получил информацию о том, что Демократическая партия народов (ДПН) и Союз общин Курдистана (КСК) призывают выходить на улицы. Созывают конгресс в Диярбакыре. Сейчас мы следим за каждым вашим шагом. Эй, ДПН, эй, КСК, эй, Рабочая партия Курдистана (РПК), где бы вы не появлялись, знайте, что наши силы безопасности у вас на хвосте. Вы не сможете вести себя так, как вам вздумается в этой стране. Мы в соответствии с нашей национальной позицией будем проводить операцию против тех, кто нападает на границы нашей страны, а вы будете стрелять по нам изнутри, так? В настоящий момент мы просим, чтобы Аллах помог нашим «Мехметчикам» (военным) и представителям Свободной армии Сирии. Все молятся за них. Мы не одиноки. Все мы на одной стороне, и Аллах с нами. Если у них есть свои счеты, то и у Аллаха есть свой суд. Мы продолжим свой путь с решимостью и верой. Дай Бог, в самом скором времени мы завершим эту операцию», — заявил Эрдоган. После этих заявлений Демократическая партия народов и Партия мира и демократии захотели провести акцию протеста в Диярбакыре против операции «Оливковая ветвь», однако полиция не дала своего согласия. Между представителями полиции и членами партий возникла напряженность.

Россия о турецкой операции в Африне

Как указывает Hurriyet, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Россия находится в контакте с турецкой и сирийской стороной в отношении операции в Африне, проводящейся турецкими вооруженными силами. Песков отметил, что действия США в Сирии являются провокацией. В своем заявлении Песков добавил: «США или провоцируют или не понимают ситуацию». Еще одно заявление об операции в Африне сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он призвал к уважению территориальной целостности Сирии.

Когда закончится операция в Африне?

Как сообщает CNN Turk, Эрдоган сделал заявления об операции в Африне. «Операция будет продолжаться, пока мы не достигнем своих целей, — отметил он. — Америка говорит, что «сроки должны быть известны, нельзя затягивать». Война — это не математическое уравнение, чтобы задавать такие вопросы. Когда все завершится, мы не собираемся там оставаться. У нас нет проблем с курдскими гражданами. Главное здесь не вопрос курдского коридора, главное — уничтожить террористический коридор. Наше мнение по этому вопросу всем известно. Вопрос с Африном будет решен, мы не сделаем шага назад. Мы переговорили с Россией и пришли к согласию. США располагает двадцатью базами в Сирии. Об этом должен знать наш народ. Они перевозили оружие в регион с помощью 2000 грузовых самолетов. Я объявляю это всему миру. Никто в нашей стране не имеет виды на чужие земли. Наша цель — сделать так, чтобы сирийские братья смогли вернуться в свои дома».

Слухи и опровержения

SonDakika.com информирует, что министерство иностранных дел Турции опровергло слухи, будто бы Анкара обязалась перед Россией ограничить проведение операции против террористических организаций границами Африна. «У нас с Россией существует общее понимание. Между нами нет подчиненных отношений», — говорят источники в МИД Турции. Дипломатическое ведомство на совещании перед готовящимся в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога еще раз проинформировало турецкую делегацию о том, что «террористические организации» — «Демократический союз» / РПК — и связанные с ними лица не должны принимать участие в Конгрессе.

Эрдоган отвечает американцам

Как сообщает SonDakika.com, президент Эрдоган ответил на заявление США о том, что объем и продолжительность операции должны быть ограничены. «В Афганистане была известна продолжительность вашей операции? Когда мы закончим, тогда и отступим, — заявил Эрдоган во время награждения членов Торгово-промышленной палаты Анкары в президентском дворце. — В Ираке сроки закончились? Вы все еще в Ираке. Подобная война — не математическое уравнение. Как тут можно такое спрашивать?».

Эрдоган провел переговоры с Трампом

Согласно газете Sözcü, Эрдоган и президент США Дональд Трамп переговорили по телефону. Два лидера обсудили региональные события, в первую очередь касающиеся Сирии. В ходе разговора, помимо обмена мнениями по поводу последних событий в Сирии и операции «Оливковая ветвь», главы государств затронули двусторонние темы. Сообщается, что Эрдоган заявил, что целью операции является уничтожение террористических элементов в Африне для защиты национальной безопасности Турции, а также подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом и еще раз указал на необходимость прекращения поддержки вооружения «Демократического союза» и «Отряда народной самообороны» со стороны США.

Ципрас обвинил Эрдогана

Как сообщает газета Sözcü, премьер-министр Греции Алексис Ципрас, отношения с которым перешли в напряженную фазу во время недавнего визита Эрдогана в Грецию, озвучил серьезные обвинения. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Ципрас заявил: «Наши европейские партнеры не всегда понимают сложности жизни рядом с «агрессивными» соседями, такими как Турция. Когда я вступил в свою должность, мы столкнулись не только с самым большим в истории экономическим и миграционным кризисом в Греции, но в то же время нам пришлось иметь дело с соседом, который предпринимал непредсказуемые агрессивные военные шаги в Эгейском море. Таким странам, как Люксембург или Нидерланды, легко быть агрессивными, потому что их соседями являются Бельгия или Люксембург, а не Турция. Для нас это совсем не просто». Эти слова расцениваются как открытая пропаганда против Турции.

«268 человек были обезврежены»

Согласно CNN Turk, Эрдоган провел встречу с руководителями муниципальных органов в президентском дворце. «Мы знаем, что пока мы сражаемся на своем пути, кто-то платит за это. Во время операции «Щит Ефрата» мы потеряли 22 героев, в операции «Оливковая ветвь» тоже есть погибшие герои, ветераны, но сейчас всего вместе со Свободной армией Сирии мы потеряли семь-восемь человек, а за эти четыре дня 268 человек с той стороны были обезврежены. Мы будем продолжать со всей решимостью. Они либо уйдут, либо уйдут», — заявил президент.

Делегация США в Анкаре

В Анкару прибыла делегация во главе с заместителем помощника госсекретаря США Джонатаном Коэном. На встрече в президиуме Генерального штаба Турции обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и сотрудничество в борьбе с РПК. На встрече в министерстве иностранных дел речь шла о совместной работе по судебным вопросам.

Итоги «Оливковой ветви»

CNN Turk сообщает, что было уничтожено 170 целей и 15 точек были освобождены от «террористической организации». Члены Свободной армии Сирии в захваченных неподалеку от Африна деревнях одного за другим берут в плен членов РПК и «Отряда народной самообороны». Таблица целей турецких вооруженных сил во время операции «Оливковая ветвь» становится все яснее. В соответствии с ней, основной целью является разорвать связь террористической организации на 135-километровой линии. Затем до 20 февраля в регионе будут созданы 4 постоянные наблюдательные базы.

Иностранные наемники в Африне

Британская газета The Times пишет, что некий британский гражданин якобы отправился в путь, чтобы оказать поддержку группе иностранных боевиков, подчиняющихся «Отряду народной самообороны». В статье подчеркивается, что британские граждане в составе «террористической организации» ставят британское правительство в сложное положение. Согласно BBC Türkçe, в Африне располагается большое количество членов «Отряда народной самообороны», которые являются гражданами США, Великобритании и Германии.

Новое предложение по Африну из США

Как сообщает канал NTV, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что во время обсуждения основного пункта повестки дня — ситуации в Африне — государственный секретарь США Рекс Тиллерсон предложил создать 30-километровую безопасную зону.

Эрдоган ругает Германию

Согласно порталу SonDakika.com, Эрдоган высказался по поводу нападения сторонников «Демократического союза» / РПК на турецких пассажиров в немецком аэропорту Ганновер-Лангенхаген. «Посмотрите на наших друзей — Германию. Террористическая организация РПК в аэропорту избивает наших граждан, а немецкая полиция смотрит. Что же это за закон? Если ты не можешь обеспечить безопасность граждан в пути, что ты за государство?» — заявил Эрдоган.

Отсутствие равновесия и контроля

30 ARTI TV приводит рапорт Human Rights Watch (HRW): правительство ПСР уничтожило демократическую систему в Турции. В своем докладе организация подчеркивает, что начавшиеся в Турции в 2016 году незаконные аресты и задержания продолжаются. Отмечается, что журналисты находятся под прицелом, независимость судебной власти исчезла, в стране имеют место пытки и жестокое обращение, а также похищения людей и содержание под стражей в тайных местах. В докладе отмечается, что с 15 июля 2016 года было задержано не менее 50 тысяч человек, которых обвинили в симпатии движению Гюлена, несмотря на отсутствие достоверных доказательств, указывающих на какую-либо деятельность, которая может считаться уголовным преступлением.

Операция против членов профсоюзов

TR724 информирует об операции против представителей движения «Хизмет». В 11 городах округа Анкара было задержано 68 человек. Прокуратура Анкары вынесла решение о задержании людей в шести профсоюзных организаций, входящих в состав рабочей конфедерации «Aksiyon», которая была закрыта указом с силой закона (KHK).

FITCH закрывает свой офис в Турции

Как передает Shaber3, рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение о закрытии своего офиса в Стамбуле. В заявлении, сделанном компанией, было указано, что «в результате детальной оценки было принято решение закрыть офис в Стамбуле и ликвидировать представительство рейтинговой компании Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri». Рейтинговое агентство после опубликованных ими отчетов и оценок зачастую становилось мишенью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В последний раз Эрдоган так высказался накануне референдума в прошлом году: «Есть такие всякие рейтинговые агентства… О каких только выводах они не пишут. Тебе-то что? Какое тебе дело до голосования по Конституции? Кто вы вообще такие?».