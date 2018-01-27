Кто приглашает Баку в ближневосточный ад?

Станислав Тарасов, , 15:18 — REGNUM

Азербайджан оказался в числе немногих государств, которые поддержали проведение Турцией операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии. Правда, сделал это только на уровне заявления руководителя пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, который использовал тонкие и обтекаемые формулировки. «Баку полностью понимает основательную обеспокоенность Анкары безопасностью в связи с террористическими угрозами, — отметил Гаджиев. — Азербайджан как страна, пострадавшая от терроризма, решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и поддерживает усилия международного сообщества в этой борьбе. Как было заявлено правительством Турции, целью операции «Оливковая ветвь» является обеспечение безопасности границ, ликвидация террористических угроз в регионе и защита гражданских людей, проживающих в регионе, от террористических нападений и угроз. Мы желаем братской Турции и турецкому народу, чтобы больше никогда не подвергались предательским террористическим атакам».

В этом смысле заявление Гаджиева не носит принципиальных различий от тех заявлений, которые делали некоторые другие страны, в том числе и союзники Турции по НАТО, включая США, которые тоже считают, что Анкара имеет право защищать себя от «террористических нападений». Заметим также и то, что спикер МИД Азербайджана — вопреки утверждениям некоторых экспертов — не использовал словосочетание «против курдов». Хотя нет ни одного признака в пользу того, что Баку, давно интегрированный в политику Ближнего Востока, не имеет четкого представления о сложившейся ситуации на севере Сирии и мотивов, которые привели Анкару к решению начать операцию «Оливковая ветвь». Ведь очевидно, что вряд ли Турция опасалась какого-либо нападения со стороны Сирии и ее действия потому имеют принципиально иную мотивацию.

Как пишет бакинская газета «Каспий», для Анкары стало переходом за «красную черту» решение США создать вдоль сирийско-турецкой границы 30-километровой зоны, которая должна находиться под контролем активно поддерживаемых американцами сирийских курдов из «Демократического союза» (PYD) и «Отрядов народной самообороны» (YPG). Их Турция считает аффилированными с объявленной ею террористической Рабочей партией Курдистана (РПК). Более того, Анкара опасается, что в Сирии может появиться курдская автономия с прицелом на собственную государственность. Следовательно, под предлогом борьбы с терроризмом Турция решает прежде всего острую для себя геополитическую проблему. Правда, при этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что «с уважением относится к территориальной целостности Сирии, к суверенитету и политическому единству». И «как только операция «Оливковая ветвь» достигнет поставленных целей, Турция оттуда уйдет».

Но тут появляются важные нюансы. По всем признакам, проведение Анкарой операции в Африне было согласовано с Москвой, Тегераном и Вашингтоном. Однако официальный Дамаск начало боевых действий турецкой армии в регионе воспринимает как акт агрессии против суверенитета Сирии. И такие действия Турции, как считают многие эксперты, «противоречат принципам, которые всячески пытается защитить Азербайджан на разных международных платформах», если иметь в виду нагорно-карабахский конфликт. Тем не менее, в бакинских СМИ стали появляться публикации, авторы которых утверждают, что «в определенном смысле турецкий опыт решения нелегкой задачи пригодится и Баку в его контртеррористической войне», что «наступает черед для долгожданного начала контртеррористической операции на временно захваченных азербайджанских территориях», что «операция Турции на севере Сирии служит прекрасным прецедентом для Азербайджана» с учетом «демонстрации Турцией военно-политической маневренности, думая не только о собственной безопасности, но и о будущем турбулентного региона».

Или даже так — «карабахская зона Азербайджана, где незаконно находятся вооруженные силы Армении, сросшиеся с террористическими группировками, также должны быть обезврежены и зачищены». Не больше и не меньше. А азербайджанский генерал Яшар Айдамиров заявляет, что «бои в Карабахе могут начаться в любой момент: война будет быстротечной, с точными и мощными ударами» и что «Азербайджану нужно учесть опыт Турции в плане операций в Карабахе». Ведется разговор об «обезвреживании России» — «нужно создать ситуацию, как это делана Анкара, заручившись негласной поддержкой Москвы в проведении операции в северной Сирии». Есть и другая комбинация, которую озвучил бакинскому порталу Vesti.Az экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

По его словам, «руководство Армении пытается спровоцировать Азербайджан различными акциями на оккупированных территориях, строительством объектов, периодическим рассмотрением вопроса о признании Нагорно-Карабахской Республики». Это первое. Второе: «Руководство Армении будет пытаться под любым предлогом втянуть Россию в возможные военные действия». Наконец, третье: «После завершения периода имитационного этапа переговорного процесса, которой связан с проармянской позицией главы МИД России Сергея Лаврова, несомненно, у российской политической элиты появится серьезная заинтересованность в том, чтобы решить какую-то часть вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом».

Мы же отметим следующее. Конечно, турецкая операция» Оливковая ветвь» будет изучаться в штабах многих армий, в том числе азербайджанской. Из зоны боев поступают противоречивые сведения, но уже становится ясным — для Анкары военное вторжение не стало легкой прогулкой. Очевидно и то, что Вашингтон не намерен оставлять Сирию. США будут продолжать оказывать поддержку сирийским курдам и конгломерату различных террористических группировок. При этом угрозы американцев в адрес Анкары говорят о том, что они заинтересованы в большем погружение турок в «сирийское болото». Война там будет приобретать долговременный характер. При этом возможности Турции оказать военную поддержку Азербайджану в случае начала им военной операции в Нагорном Карабахе будут ограничены.

Если же Баку решится на такую акцию, то это будет означать интеграцию нагорно-карабахского конфликта в сеть многочисленных ближневосточных конфликтов с выходом на их урегулирование уже в принципиально новых геополитических условиях, главной сутью которых станет одновременное участие в войнах сразу двух тюркских государств — Турции и Азербайджана при потенциальном вовлечении Ирана. Государственный секретарь Рекс Тиллерсон говорит, что его страна и далее намерена присутствовать в Сирии, причем не только для борьбы с террористическими группировками, но также в целях «обуздания» Ирана, ухода «режима Асада». В то же время американское географическое расширение поставленных целей неизбежно приведет к определенной модернизации и политики России, Ирана и Турции в этом регионе.

Может появиться новый феномен — «война всех против всех», что чревато самыми неожиданными осложнениями, которые непременно охватят Закавказье, включая Азербайджан. А дальше проблемы. Не видеть и не понимать таких перспектив могут только либо слепые, либо глухие. Пока теоретически можно предполагать столкновения между Анкарой и Дамаском, между Анкарой и Тегераном. И выход Москвы из коалиции с Анкарой и Тегераном «ввиду их завышенных геополитических требований». Потом встанет встает проблема территорий, в том числе статуса Нагорного Карабаха. Вот почему Баку сейчас нужно искать пути к компромиссам с Ереваном и Степанакертом, а не войны, которая будет иметь для него совершенно иное геополитическое логическое завершение, нежели то, на которое он сейчас рассчитывает.