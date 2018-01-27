Порошенко: Американцы обещали мне усиливать санкции против России

Киев, , 14:09 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко радостно приветствовал решение министерства финансов США расширить санкции против Российской Федерации. Соответствующее сообщение Порошенко опубликовал сегодня, 27 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Украинский президент заявил что всецело поддерживает решение властей США расширить санкции против России. Кроме того, Порошенко подчеркнул, что американцы и дальше будут расширять режим антироссийских санкций.

«Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность», — написал Порошенко

Напомним, Порошенко принял участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе, однако заметного вклада в это мероприятие он не привнес. Оно и понятно, так как Украине попросту нечего предложить мировой экономике, поскольку страна фактически стала колонией Евросоюза и Запада в целом. По сути Порошенко приехал в Давос клянчить деньги.

Также украинский президент планировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но американский лидер не нашел на это времени. В итоге с Порошенко разговаривал государственный секретарь Рекс Тиллерсон.