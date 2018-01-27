Все-таки Ростов: Запад не оставляет Порошенко выбора

Киев, , 10:42 — REGNUM Акцентирование финансовых нарушений законодательства ЕС со стороны президента Украины Петра Порошенко говорит только об одном — на его политической карьере поставлена точка. Так прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик информационную атаку на Порошенко со стороны европейских СМИ, в частности, немецких, в связи с раскрытием информации о серьезных нарушениях последним европейского налогового законодательства.

«Дело в том, что кроме решения политических задач по вовлечению России в войну с Украиной, Порошенко, пока он находится на посту президента Украины, должен решить и ряд экономических задач. В частности, по ликвидации промышленности страны, вывозу леса и других природных ресурсов, при этом самому оставаться кристально неподкупным. Но так не бывает — западная коррупция разъедает Украину, и ее президент исключением быть не может.

Поэтому, чтобы выйти чистыми из всей этой грязной истории с Украиной, и чтобы их не обвинили в политическом заказе, европейские чиновники переводят стрелки на самого Порошенко, публично фиксируя его налоговые и иные законодательные нарушения, чтобы потом быть чистыми перед своими избирателями. Поэтому сегодня имидж Порошенко в европейских СМИ упал уже почти до уровня его предшественника.

Для Порошенко происходящее в западных СМИ означает одно — на его политической карьере поставлен большой и жирный крест. Никакого переизбрания в 2019 году быть не может. Лучшее, что может с ним случиться — это тихий уход из власти, и то, дальнейшая его неподсудность за совершенные политические и экономические преступления — под большим вопросом, и от Гааги ему никто теперь гарантий не даст. Поэтому ситуация может сложиться для Порошенко и так, что лучшим вариантом, при всей парадоксальности такого решения, для него будет добраться и поселиться на соседней даче с Януковичем под Ростовом», — считает Юрий Баранчик.

Напомним, что материалы о нарушении президентом Украины закона об отмывании денег опубликовала на днях немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. По данным издания, стало известно о том, что Петр Порошенко Порошенко не был внесен в список бенефициаров одного из заводов в Германии, управляли которым его менеджеры через офшоры на Кипре и Виргинских островах. Таким образом, согласно немецкому законодательству, за это предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч до 1 млн евро.

Однако этой публикации в западной прессе предшествовал ряд других, в частности о получении им и членами семьи поддельных паспортов для новогоднего отдыха на Мальдивах, и скандал, связанный с финансированием избирательной кампании Ангелы Меркель через сеть фирм-посредников.