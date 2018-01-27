Трамп не стал встречаться с Порошенко в Давосе

Давос, Швейцария, , 10:22 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не стал проводить отдельную встречу с президентом Украины Петром Порошенко «на полях» Всемирного экономического форума в Давосе. Американскому лидеру просто не хватило на это времени. Об этом сегодня, 27 января, сообщила на своей странице в сети микроблогов Twitter журналистка CBS Маргарет Бреннан со ссылкой на заявление государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.

По словам Бреннан, Трамп уже покинул Давос и находится на пути в Вашингтон. При этом в Швейцарии на площадке Всемирного экономического форума остался государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Именно он провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко и сообщил ему, что у Трампа не хватило времени на отдельную встречу с украинским президентом.

«Секретарь Тиллерсон остался в Давосе и только что встретился с украинским президентом Порошенко. Тиллерсон сказал ему, что Трамп тоже хотел встретиться с ним, но не успел. Трамп уже на пути в Вашингтон», — написала Бреннан.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждал, что в Давосе обязательно состоятся переговоры Порошенко с Трампом.

При этом Белый дом отмечал, что никаких специальных переговоров между лидерами двух стран в Давосе не запланировано, но встреча в рамках одного из мероприятий может произойти. Правда такой встречи так и не было.