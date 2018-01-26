Deutsche Welle: Россия и Запад — хуже, чем холодная война

Берлин, , 21:22 — REGNUM После распада Советского Союза казалось, что само понятие «холодная война» навсегда ушло в прошлое. Но вот, четверть века спустя этот термин возвращается: Фонд имени Фридриха Эберта, близкий к Социал-демократической партии Германии, организовал в Берлине конференцию, в названии которой фигурировала формулировка «холодная война». Речь на этой конференции шла, прежде всего, о причинах нынешнего острого кризиса в отношениях между Россией и Западом. Об этом сегодня, 26 января, сообщает издание Deutsche Welle.

Хуже, чем во время «холодной войны»

Маркус Эдерер, вступивший в октябре в должность посла ЕС в Москве, дал на этой конференции непривычно откровенную для профессионального дипломата оценку современного состояния дел в отношениях России и Запада.

По мнению Эдерера, в настоящее время ситуация куда сложнее, чем в годы «холодной войны»: тогда речь шла всего лишь о поддержании баланса сил — так называемого равновесия страха — в отношениях между двумя сравнительно монолитными блоками в биполярном мире. «Но насколько больше государственной мудрости и дипломатического искусства требуется сегодня для поддержания стабильных отношений — в многополярном мире, в котором подъем, в первую очередь, Китая меняет все прежние уравнения», — подчеркнул дипломат.

«Если не принять активных мер, сегодняшняя ситуация имеет потенциал стать опаснее, чем во времена «холодной войны», — предупреждает посол, ссылаясь в своем выступлении на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, ранее заявившего о «коллапсе» отношений России и США.

Ошибки Запада

Не обошлось на конференции и без споров о причинах возникновения конфликта между Россией и Западом. В этом вопросе обе стороны согласны только в одном: виновата противоположная. Соответственно, чтобы изменить существующий порядок вещей к лучшему, именно оппонент должен сделать первый шаг.

Зная о подобном парадоксе, ведущий одной из панельных дискуссий попросил немецкого и российского экспертов «провести работу над собственными ошибками». Немецкую сторону представлял Гернот Эрлер, уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства». С российской же позицией выступил директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Первой ошибкой Запада Эрлер назвал недооценку взрывоопасных последствий негативного восприятия Москвой политики Запада. По его мнению, уже на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года стало ясно, насколько глубок разрыв в восприятии. «А какой была реакция Запада? — Ноль», — подчеркнул эксперт.

Второй ошибкой Запада он считает нежелание обсуждать инициативу создания общеевропейской системы безопасности, с которой выступал Дмитрий Медведев в 2008 году, еще будучи президентом России, и которую Запад воспринял как «попытку Кремля избавиться от НАТО».

Ну и, наконец, третьей крупной ошибкой Эрлер называет предысторию конфликта в Украине: тогда Евросоюз решительно отказывался обсуждать с Россией ее интересы в процессе выработки соглашения об ассоциации Украины с ЕС. И хоть потом такие переговоры состоялись, пусть и безрезультатно, «но почему не было принято предложение Москвы о таких переговорах до того, как разразился кризис?» — спрашивает политик.

Россия «потеряла Германию»

Москва же в отношениях с Европейским Союзом недооценила сложность этой интеграционной модели, и крайне поверхностно подошла к налаживанию отношений с ЕС, отмечает Кортунов.

«В Москве ошибочно думали, что если будут хорошие связи с Шираком, Берлускони или Шрёдером, то и остальная Европа выстроится за ними, что хорошие экономические контакты изменят к лучшему и политическую среду», — заявляет эксперт.

Неверно оценивали в России и политику Германии. «Думали, что бы ни происходило в Европе, Германия всегда будет на нашей стороне, — отмечает Кортунов. — Из-за ее «восточной политики», из-за истории, из-за Второй мировой войны, из-за воссоединения Германии и роли Горбачева в этом процессе мы, мол, всегда сможем полагаться на Берлин». Однако, Кремль не заметил качественных изменений, происшедших именно в Германии из-за смены поколений. В результате, «Россия потеряла Германию», и это, по мнению Кортунова, «очень прискорбно».