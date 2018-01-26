Петя и волк: зачем Порошенко заговорил об «антироссийской коалиции»

Сергей Гуркин, , 20:39 — REGNUM

Визит украинской делегации во главе с Петром Порошенко на экономический форум в Давос вышел чрезвычайно насыщенным. Президент самой бедной страны в Европе оказался одним из десяти самых богатых участников форума. Знаменитый робот София вышла из строя при попытке ответить на вопрос, что делать с коррупцией на Украине. А Петр Порошенко предложил создать антироссийскую военную коалицию.

На сегодняшний день «военная угроза со стороны России во всем мире реальна как никогда», рассказывал Порошенко. Руководство России, по его словам, «развернуло необъявленную войну против всех государств». «Мы должны думать о новых коалициях, новых программах или новых подходах. Мое предложение простое и понятное: у нас должна быть общая коалиция, общий ответ и совместная программа для противостояния агрессии», — добавил президент Украины.

Вообще-то антироссийская военная коалиция уже давно существует. Она называется НАТО. Украину под руководством Порошенко туда не берут. Прежде всего — потому, что не хотят иметь дело с постоянным враньем и воровством. Несколько дней назад экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес риторически поинтересовался: зачем Украина просит у Америки «Джавеллины» и одновременно продает свои танки? В чем логика?

Логика тут есть, но она не военная, а финансово-политическая. Закупка «Джавеллинов» нужна, чтобы говорить о «всемирной поддержке», а продажа танков — чтобы заработать. Это все не про войну, а разбираться в подробностях майданного жульничества американские генералы не хотят. Им вполне достаточно того, что они видят: Россия делает все, чтобы Донбасс вернулся в состав Украины, а Украина делает все, чтобы этого не случилось. Майдану нужна война, на которой хорошо зарабатывать, и не нужны несколько миллионов нелояльных избирателей, которые переломят электоральную картину в стране. Невозможно одновременно заниматься подобными играми и всерьез говорить о коалиции.

К тому же и сам Порошенко за последний месяц стал для западного истеблишмента уже даже не хромой, а практически безногой уткой. Количество «внезапных» прозрений западных политиков, дипломатов и политологов относительно неэффективности и коррупционности майданного правительства просто зашкаливает. Бюджетные и кредитные деньги на Украине систематически расхищаются, а создание неподконтрольных президенту надзорных органов забалтывается. Западные политики уже говорят обо всем этом прямым текстом.

Порошенко предложено даже не мечтать о втором сроке. В случае попытки нарисовать себе победу в 2019 году его будет ждать «народный» протест. Однако Порошенко уверен, что и в этот раз сможет всех перехитрить. Он пока не понимает, что его раболепная лояльность давно уже ничего не стоит — таких лояльных в Киеве пруд пруди, к этому достоинству надо бы добавить что-то еще. Но Порошенко не без оснований опасается, что потеря власти будет означать для него и потерю бизнеса, и потерю свободы. Отсюда и его намерение сыграть ва-банк.

Поскольку ответить по существу на американские, немецкие, британские обвинения в коррупции ему нечего, он пытается отвлечь внимание собеседников привычным ему способом: громкими криками о российской угрозе. Раньше срабатывало, может, и теперь сработает? Петр Порошенко явно не знаком с историей о мальчике, который кричал «волк!». Он давно уже исчерпал весь лимит таких страшилок.

Поговорить о российской угрозе, конечно, любят и на Западе. Это полезно для борьбы с оппонентами, для роста военных бюджетов, для борьбы с неудобными СМИ и много для чего еще. Но одно дело — вести разговоры, а другое — выписать ввиду «российской угрозы» индульгенцию Порошенко.

Пример Порошенко показывает, как вредно заниматься постоянным придумыванием новостей. Можно и самому начать в них верить. Причем — в самый неподходящий момент.