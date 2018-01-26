В Грузии недовольны высказываниями МИД РФ о двусторонних отношениях

Тбилиси, , 18:20 — REGNUM Заявления заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина о состоянии грузино-российских отношений вызвали возмущение у представителей администрации президента Грузии, которые расценили слова Карасина как проявление «характерного для российской внешней политики цинизма».

По мнению международного секретаря президента Грузии Тенгиза Пхаладзе, заявления Карасина — ничто иное, как «прямое давление на население» «оккупированных территорий».

«Карасин по-прежнему говорит о так называемой новой реальности, которую признает только сама Россия и против которой выступает весь цивилизованный мир. Но самое опасное то, что заместитель министра иностранных дел и руководитель делегации России на женевских переговорах делает заявления, которыми не только наносит оскорбления населению оккупированных территорий: его слова могут восприниматься и как очень серьезное давление. Он так цинично говорит о судьбе людей, земли которых поделили колючей проволокой, которые не имеют возможности передвигаться по своей родине и навещать своих родных и близких, посещать могилы своих предков», — заявил Тенгиз Пхаладзе.

По его словам, Григория Карасина раздражают визиты международных делегаций к «линии оккупации» для непосредственного ознакомления с ситуацией на месте, но мнение мирового сообщества для Грузии — это составная часть того механизма, которым Грузия борется с «оккупацией».

В интервью «Коммерсанту» Карасин, в частности, заявил об «упорном нежелании Тбилиси признать новые политические реалии, сложившиеся после августа 2008 года, и пересмотреть свое демонстративное решение о разрыве дипотношений с Россией», а также о нежелании отмены введенного при правлении Саакашвили «дискриминационного» закона «Об оккупированных территориях».

Карасин назвал «чистым лукавством» заявления Тбилиси о том, что «через нормализацию отношений с Россией они прежде всего надеялись добиться отмены признания Абхазии и Южной Осетии».