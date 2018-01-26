Ариф Юнусов обвинил в организации армянских погромов Гейдара Алиева

Баку, , 17:27 — REGNUM Азербайджанский правозащитник и историк, Ариф Юнусов, находящийся в политэмиграции в Голландии, на днях дал интервью азербайджанскому интернет телеканалу «Объектив ТВ». Он утверждает, что армянские погромы в Баку в январе 1990 года и Черный январь были устроены по приказу Гейдара Алиева и для приведения его впоследствии к власти.

«В событиях вокруг 20 января в Азербайджане много мифов, при этом дату воспринимают как чуть ли не славную страницу героической борьбы и часть национально-демократического движения, в результате которого Азербайджан впоследствии стал независимым. Но на самом деле события в январе 1990 г. связаны с ролью Гейдара Алиева», — цитирует Юнусова издание hetq.am.

По его словам, придя к власти в Азербайджане в 1988 году, первый секретарь Компартии Абдурахман Везиров по соглашению с Горбачевым начал следствие в отношении Гейдара Алиева. Следствие охватывало весь период его правления с 1969 по 1982 годы. Но также затрагивались и другие более ранние периоды — как он изменил свои документы (день рождения), чтобы не оказаться на фронте в период Второй мировой войны, скандал с одной сотрудницей КГБ. Юнусов говорит, что он даже читал впоследствии часть следственного материала.

По утверждениям Юнусова, в декабре 1989 года стало известно, что в Баку со всего СССР прибыли лучшие и опытные следователи, которые расположились в гостинице «Апшерон». Одновременно стало известно, что на 15 января 1990 года Генпрокуратура СССР готовила в Баку подведение итогов следствия и на нем должна была решена судьба Гейдара Алиева. А в конце января должен был состояться пленум ЦК КП Азербайджана, где Гейдар Алиев и вся его команда должны были подвергнуться остракизму и исключению из рядов партии. Гейдар Алиев, конечно, был в курсе всего этого и через своих людей в республике (в Компартии и Народном фронте Азербайджана) развернул бурную контрдеятельность. В НФА его людьми были Абульфаз Эльчибей и Немат Панахлы. А также им помогали другие активные члены клана Алиевых — Этибар Мамедов, Фазаил Агамалы, Беджан Фарзалиев.

Ведущую роль в НФА играл при этом Немат Панахлы, который в 1989 г. пользовался среди митингующих большой популярностью. В ходе одной из встреч с ними Гейдар Алиев сказал: «Нам нужна большая кровь, много крови!». И Немат Панахлы по глупости, простодушно даже в свое время рассказал обо всем этом в интервью журналу «Монитор».

Дальше Ариф Юнусов говорит, что в 1992 г. специально занимался расследованием кровавых событий января 1990 г. и в связи с этим пригласил к себе в аппарат президента (в 1992—1993 гг. Ариф Юнусов был руководителем информационно-аналитического отдела аппарата президента Азербайджана — ред.) к себе полковника КГБ Азербайджана Олега Алиева. И тот сказал, что штаб-квартира Немата Панахлы была расположена в столице на заводе им. Шмидта и туда в те кровавые январские дни приносили вещи и драгоценности из разгромленных армянских квартир. Убивал ли лично Панахлы армян, Юнусов не стал утверждать, но то, что Панахлы был организатором погромов и на нем лежит кровь невинно убитых Бакинских армян, у Юнусова нет сомнений.

Обо всем этом Москва знала, но не мешала погромам, а использовала погромы и убийства как предлог для ввода войск 20 января. При этом Олег Алиев прямо сказал тогда ему, что после 20 января в КГБ прекрасно знали, где Панахлы прячется. Но ни Москва, ни руководство республиканского КГБ не разрешало трогать его. А Эльчибей делал все, чтобы прекратить следствие против Гейдара и привести того к власти. Так все и случилось — намеченное в январе мероприятие Генпрокуратуры СССР и пленума ЦК КП Азербайджана не состоялись, следователи покинули республику. А позже Гейдар Алиев пришел к власти.

На вопрос журналиста о роли НФА Ариф Юнусов отвечает, что эта организация распалась на конференции 6 января 1990 года на «радикалов» (Немат Панахлы и др.), «центристов» (Иса Гамбар, Хикмат Гаджизаде и др.) и «либералов» (Зардушт Ализаде и Лейла Юнус). На вопрос о том, кто же был агентом КГБ и почему не были открыты в 1992 году архивы этой организации, Ариф Юнусов утверждает, что сам Неймат Панахлы не был агентом, а просто исполнителем воли Гейдара Алиева. А архивы не были открыты из-за позиции Эльчибея и спикера парламента Исы Гамбара. Они были против открытия архивов КГБ.